En çok satış yapan otomobil markaların listesi

Otomobil ve ticari araçların sergilendiği pazarlarda mayıs ayı itibariyle geçen yıla göre %69.8 oranında büyüdüğü gözlemlendi. Geçen ay satışlarda 2020’nin dönemine göre %72.1 artış görülerek 43 bin 138 olarak açıklandı. Otomobillerin yarını sıra hafif ticari araçların satışında ise %61.9 oranın artış ile 11 bin 596 seviyesi belirlendi. Her yıl artış gösteren otomobiller de bu yılda artış oranları hesaplandı.

Fiat: Satış rakamı, 10bin 18 Volkswagen (VW): satış rakamı, 6 bin 260 Renault: Satış rakamı, 5 bin 330 Ford: Satış rakamı, 4 bin 463 Toyota: Satış rakamı, 3 bin 466

Hafif ticaride Ford lider