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En çok satış yapan otomobil markaların listesi

Otomobil satın almak isteyenlerin merakla beklediği markaların satışları belli oldu. Otomobil ve hafif ticari araçların pazarlardaki satışları artış gösterdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği markaların listesini açıkladı. İşte en çok satış yapan markalar haberimizde

06 Haziran 2021 Pazar 16:29
En çok satış yapan otomobil markaların listesi
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Otomobil ve ticari araçların sergilendiği pazarlarda mayıs ayı itibariyle geçen yıla göre %69.8 oranında büyüdüğü gözlemlendi. Geçen ay satışlarda 2020’nin dönemine göre %72.1 artış görülerek 43 bin 138 olarak açıklandı. Otomobillerin yarını sıra hafif ticari araçların satışında ise %61.9 oranın artış ile 11 bin 596 seviyesi belirlendi. Her yıl artış gösteren otomobiller de bu yılda artış oranları hesaplandı.

  1. Fiat:

    Satış rakamı, 10bin 18

  2. Volkswagen (VW):

    satış rakamı, 6 bin 260

  3. Renault:

    Satış rakamı, 5 bin 330

  4. Ford:

    Satış rakamı, 4 bin 463

  5. Toyota:

    Satış rakamı, 3 bin 466

Hafif ticaride Ford lider

  1. Ford:

    Satış rakamı, 3 bin 369

  2. Fiat:

    Satış rakamı, 2 bin 883

  3. Volkswagen:

    Satış rakamı, 1.754

  4. Toyota:

    Satış rakamı, 588

  5. Peugeot:

    Satış rakamı, 514

Son Güncelleme: 06.06.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
Otomobil MarkasıEn çok Satan Markalar
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