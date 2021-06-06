En çok satış yapan otomobil markaların listesi

06 Haziran 2021 Pazar 16:29
Otomobil ve ticari araçların sergilendiği pazarlarda mayıs ayı itibariyle geçen yıla göre %69.8 oranında büyüdüğü gözlemlendi. Geçen ay satışlarda 2020’nin dönemine göre %72.1 artış görülerek 43 bin 138 olarak açıklandı. Otomobillerin yarını sıra hafif ticari araçların satışında ise %61.9 oranın artış ile 11 bin 596 seviyesi belirlendi. Her yıl artış gösteren otomobiller de bu yılda artış oranları hesaplandı.
-
Fiat:
Satış rakamı, 10bin 18
-
Volkswagen (VW):
satış rakamı, 6 bin 260
-
Renault:
Satış rakamı, 5 bin 330
-
Ford:
Satış rakamı, 4 bin 463
-
Toyota:
Satış rakamı, 3 bin 466
Hafif ticaride Ford lider
-
Ford:
Satış rakamı, 3 bin 369
-
Fiat:
Satış rakamı, 2 bin 883
-
Volkswagen:
Satış rakamı, 1.754
-
Toyota:
Satış rakamı, 588
-
Peugeot:
Satış rakamı, 514
Son Güncelleme: 06.06.2021 16:29
Takip Et: