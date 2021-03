En çok satan ve oynanan Play Station 5 oyunları hangileridir?

Oyun konsolu meraklıları hala en yeni Play Station 5'e sahip olmayı hayal ediyor. Öte yandan, PlayStation 5 sahipleri hangi oyunları satın alacaklarından emin olamayabilir. Bu makalede, Play Station 5 için en iyi oyunlar hangileridir? Sorunuza yanıt vereceğiz.

PlayStation 5'i satın alan oyun konsolu kullanıcıları hala hangi oyunları satın alacaklarını merak ediyor. Konsolun son sürümünden bu yana, oyun sayısı giderek artıyor.

En iyi Playstation 5 oyunları hangileridir?

En iyi PlayStation 5 oyunları şu şekilde sıralanmaktadır;

Assassin’s Creed Valhalla

Call of Duty: Black Ops Cold War

Demon’s Souls

Marvel’s Spider – Man: Miles Morales

Sackboy: a Big Adventure

The Lord of The Ring: Gollum

Godfall

Watch Dogs: Legion

Gods and Monsters

Horizon forbidden West

Assassin’s Creed Valhalla oyunu nedir?

Assassin's Creed Valhalla, PlayStation 5 konsolu için hazırlanan oyunlardan biridir. Ubisoft tarafından hazırlanan oyun, serinin son oyunu olarak oyun severlerin beğenisine sunulmuştur. Bu oyunda, oyuncular bu kez Kuzey Denizi'ne, Norveç'e sürükleniyor ve oradan İngiltere'ye maceralı bir yolculuğa çıkıyorlar.

Call Of Duty: Black Ops Cold War oyunu nedir?

Call of Duty: Black Ops Cold War, PlayStation 5 konsolu için hazırlanan oyunlardan biridir. PlayStation 5 için hazırlanan vazgeçilmez konsol oyunları serisinin bu versiyonu, özellikle çok oyunculu modda oynamayı seven konsol sahipleri için sürprizler barındırıyor. Oyun şu anda çok oyunculu modda tek bir FPS olarak gösterilebilir.

Demon’s Solus oyunu nedir?

Demon's Soul oyunu PlayStation 5 konsolu için hazırlanan oyunlardan biridir. İlk olarak PlayStation 3 için hazırlanan oyunun devamı da PlayStation 5 sahiplerinin beğenisine sunulmuştur. Bu oyun oyunseverlerin beğenisine sunulmuştur.

Marvel’s Spider – Man: Miles Morales oyunu nedir?

Marvel's Spider - Man: Miles Morales PlayStation 5 için hazırlanan oyunlardan biridir. Spider-Man serisinin son oyunlarından biri olarak yayınlanan bu oyunda ne Örümcek Adam ne de yaşadığı şehir aynı değil. Oyunun PlayStation 5'teki versiyonunda New York şehri tamamen değişti ve oyunun ana karakteri Peter Parker bu şekilde mevcut değil. Bu oyunun ana karakteri, ona adını veren Miles Morales’tir.

Sackboy: A Big Adventure oyunu nedir?

Sackboy: A Big Adventure, PlayStation 5 için hazırlanan oyunlardan biridir. Eğlenmek isteyenler için hazırlanan bu PlayStation 5 oyunu, Little Big Planet'in piyasaya sürülen geliştirilmiş versiyonu ile oyunseverlerin beğenisine sunulmuştur.

The Lord Of The Rings: Gollum oyunu nedir?

The Lord Of The Rings: Gollum, PlayStation 5 için hazırlanan oyunlardan biridir. Ayrıca büyük bir etki yarattı. Oyun, 2021'de PlayStation 5 kullanıcılarının kullanımına sunulacak.

Godfall oyunu nedir?

Godfall, PlayStation 5 konsolu için hazırlanan oyunlardan biridir. 2019 yılında PlayStation 5 sahiplerine sunulan bu oyun, Looter Shooter tarzında hazırlanmıştır. Oyun, Epic Games Store'da oyunseverlere sunulmaktadır.

Watch Dogs: Legion oyunu nedir?

PlayStation 5 için hazırlanan oyunlardan biri de Watch Dogs: Legion. 29 Ekim'de PlayStation 5 sahiplerine tanıtılan bu oyun, Grand Theft Auto ile benzerliği ile dikkat çekiyor. Bu aksiyon dolu oyunda birçok olay ana karakterin kontrolünü ele geçiren oyuncudan geçiyor.

Gods and monsters oyunu nedir?

Gods and monsters, PlayStation 5 konsolu için hazırlanan oyunlardan biridir. Ubisoft tarafından hazırlanan bu oyunda mitolojiden Yunan tanrıları kontrol edilmekte ve oyuncunun önünde beliren canavarlar ile savaşmaktadır.

Horizon Forbidden West oyunu nedir?

Horizon Forbidden, PlayStation 5 için hazırlanan oyunlardan biridir. Horizon serisinin son bölümü olarak hazırlanan bu oyunda grafikler en etkili şekilde kullanılmıştır. Henüz oyunseverlerin beğenisine sunulmayan bu oyun kısa bir süre sonra çıkacak.

Sıe worldwide studios ve diğer firmaların playstation 5 oyunları nelerdir?

Sie Wolrdwide Studios ve diğer firmalara ait olan PlayStation 5 oyunları şu şekildedir;

Astro’s Playroom

Demon’s Souls

Destruction All Stars

Gran Turismo 7

Kena

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man Miles Morales



Retunal

Sackboy A Big Adventure

Üçüncü parti PlayStation 5 oyunları nelerdir?

Bilinen oyun konsolu oyun geliştiricilerinin yanı sıra üçüncü parti oyun geliştiricileri de Play Station 5 için oldukça ilgi çeken oyunlar sunmaktadır. Üçüncü parti PlayStation 5 oyunları şu şekildedir;