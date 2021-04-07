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En çok satan PlayStation oyunları hangileri?

Dünyada milyonlarca oyun tutkunu kullanıcılar PlayStation, PC ve mobil cihazlarda pek çok popüler oyunu oynuyor. PlayStation platformunda oynanan ve en çok satan oyunları haberimizde yer verdik.

07 Nisan 2021 Çarşamba 21:22
En çok satan PlayStation oyunları hangileri?
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Oyun konsollarında, bilgisayar oyunları kadar büyük bir oyun oynama imkanları olmasa da pek çok açıdan kullanıcıların tercihi oluyor. Hem performansları hemde oyunlarıyla oyun severleri çıktığı ilk günden bu yana ilgisini çekiyor. PS1 konsolundan PS5 konsoluna kadar pek çok efsane oyun, bugün dahi popülerliğini korumakta. En çok satan PlayStation oyunları arasında rekorlara imza atanlarda var. İşte tüm zamanların en çok satan PlayStation oyunları…

1- PlayerUnknown’s Battlegrounds

PUBG olarak bilinen PlayerUnknown’s Battlegrounds, ilk çıktığı günden bu yana popüler olmaya devam ediyor. Bütün platformlar da 70milyon adet satış sayısına ulaştı. PS4 de ise bu sayı 7,6milyon oldu.

2- Horizon Zero Dawn

Guerrilla Games‘in oyunu, hayranları müthiş grafikler ve hikayeler ile şaşırtıyor. İlk olarak 2017 yılında PS4’e özel olarak piyasaya sürülen oyun, bilgisayarda 2020 yılının Ağustos ayında piyasaya sürüldü. Oyun konsolu piyasasında 10milyon adet satış rakamına ulaştı.

3- GTA IV

Serinin belki de en iyi hikaye anlatımına sahip GTA IV, tüm zamanların en çok satan Play Station oyunları listesindeki yerini koruyor. Seri zaten Amerikan Rüyasını abartması ile biliniyor. Aynı zamanda Rockstarın daha sinematik bir tarzdan daha gerçekçi bir tarza geçişinde bir simgesi oldu. GTA V ve Red Dead Redemption2‘de herkesin sevdiği ayrıntılı ve zengin açık dünyalar, asıl olarak köklerini GTA IVün dünya işçiliğinde gördü. Belkide oyunun bu kadar iyi satılmasının bir sebebi de bunlardır. Oyun konsol piyasasında 11.6milyon satış rakamına ulaşmayı başardı.

4- God Of War

God of War serisinin İskandinav versiyonu, video oyunlarını yeni bir seviyeye taşıdı. Karakterlere daha fazla derinlik kazandıran ve geniş bir dünyayla oyuncuların büyük ilgisini görüyor. Bu beğeniyi oyun, 12milyon satış yaparak pekiştirdi.

5- Marvel’s Spider-Man

PS2 versiyonunda 2,1milyon kopya satmayı başaran yapımın, güncel versiyonuda yeni konsollarda 13.2milyon satış başarısına ulaştı. Yeni Spider Man oyunu, içerisinde pek çok kostüm ve adrenalini artıran yan görevler bulunmakta. Aynı zamanda yeni bir DLC yani ek paketi olan Miles Morales ile de seri daha da çeşidini arttırdı.

6- Red Dead Redemption 2

Oyun tüm platformlarda satışa sunuldu. Play Station konsolunda 13.94milyon kopya satmayı başardı. Diğer platformlardaysa 29milyon kopya satışını geçti. Bu satışın 17milyonuysa ilk 2 hafta içerisinde gerçekleştirdi. Bu sayıda video oyun tarihinin en büyük satışı oldu.

7- Uncharted 4 A Thief’s End

Nathan Drake hikayesinin ortaya çıkışı uzun bir süreç takip ediyor. Seride bu son oyun, sevilen karakter için harika bir uğurlama görevi bulunuyor. Satış rakamlarıysa başarılı bir şekilde 16milyon adede ulaştı. Dolayısı ile bağımsız oyun olmaktan çıkan yapım bir seri olarak, büyük bir başarı elde etti.

8- The Last Of Us

The Last of Us, Ellie ile Joel arasında geçen ilişkiyi, ilk elden deneyimleniyor. İkili, zombiler ile dolu bir dünyada hayatta kalmak için büyük bir yolculuğa çıkmakta. İkili arasında ailevi bir bağ gelişir ve bu da kaosun ve kötüleşen dünyanın ortasında koruyucu bir örtü haline gelir.

Oyun, PS3 konsolunun ilk sürümünde 7milyon kopya satarken aynı zamanda Ellie ve Joel için sürekli artan isteklere yanıt olarak PS4 konsollarınada uyarlandı. Yeniden düzenlenen versiyonuyla 11.78milyon kopya daha satmayı başardı.

9- Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto: San Andreas‘ın izinden giden Grand Theft Auto V, tüm Play Station tarihinin en çok satan oyunu oldu. GTAV, RPG ve aksiyon unsurlarını kusursuz bir şekilde harmanlayarak büyük başarılara imza attı. Sadece Play Station’da 39.71milyon kopya sattı, (Ps3’de 20.32milyon ve Ps4’de 19.39milyon). Aynı zamanda bulunan bütün platformlarda 130milyon kopya satışı geçmeyi başardı.

10- Minecraft

Minecraft günümüze kadarki en çok satan PS4 oyunu olarak tarihe geçmeyi başardı. PUBG ve GTAV‘de olduğu gibi, bütün platformlara çıkışı sebebi ile oyun, her platformda oyunculara satışa sunuluyor. Pek çok kullanıcı konsollarda, bilgisayarda ya da mobil cihazlarda bu oyunu satın alabiliyor. Fakat rakamlarda hâla oyunun büyük bir satışı olduğunu göstermeye devam ediyor. Bu yüzden de en çok satan Play Station oyunu listesinin başında yer alıyor.

Microsoft, Minecarft‘ı 2014 yılında satın almasından sonra, pek çok güncelleme yaparak sürekliliği devam ettirdi. Arkadaşlar için özel sunucular barındırmaktan Fortnite’da Minecraft karakterlerini görmeye kadar getirdiği pek çok yenilikle hâla çok oynanan oyunlar arasında yerini koruyor.

Play Station ortamında satış rakamlarının büyük olduğu oyunların daha olmasına rağmen dünyada en fazla bilinen ve satışlarda en önde gelen on oyunu listeledik.



Son Güncelleme: 07.04.2021 21:22
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Anahtar Kelimeler:
En çok Satan Playstation OyunlarıPUBGGtaGod Of War
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