En çok satan iphone 13 renkleri neler?

Starlight ile Sierra Blue gibi adlar ile hangi Iphone 13 ‘ün sizin için en doğru seçenek olduğuna karar vermek biraz zor bir durum. Telefonun hangi operatöre bağlı kalmasını istediğinizi biliyorsunuzdur ve aynı zamanda yeni telefonunuz ile hangi MagSafe aksesuarlarını kullanmak istediğinizi de biliyorsunuzdur. Aynı zamanda mevcut elinizde bulunan telefonunuzun ne kadar dolu olduğunu ve muhtemel olarak ne kadar depolama alanı istediğiniz konusunda da bir fikriniz vardır. Peki ama telefonun rengi ne olacak? Peki bir Iphone 13 için ideal olan iyi renk seçeneği hangisi? En çok satışı yapılan Iphone 13 rengi hangi modellerde var? En çok satışı yapılan Iphone 13 rengi nedir? işte detaylar…

Iphone 13 rengi ne olmalı?

Bu sene Iphone 13 için 5 ayrı renk seçeneği ( bin yıllık pembe rengi de dahil olmak üzere ) ile Iphone 13 Pro ya da Pro Max ile 4 ayrı seçenek mevcuttur ve siz hangi rengi seçerseniz seçin en az 2 sene boyunca sizinle kalacak. Hangi renk seçeneğinin sizin için en ideal seçim olduğu konusunda bir karar veremiyorsanız eğer lafı çok uzatmadan hemen size yardımcı olmak için mevcut olan renk seçenekleri açıklıyorum.. İşte karşınızda en çok satışı yapılan Iphone 13 renkleri..

Iphone 13 Gece Yarısı rengi özellikleri nelerdir?

Daha önceden siyah renkte bir telefon kullanmışsınızdır. Bu gece yarısı renginin klasik bir renk olmasının bir sebebi var ve neredeyse her bir aksesuar ile kusursuz bir görünüm sağlıyor ve hiç kılıf olmadan dahi kullanıldığında siyah camda çizikler görme ihtimalinizde oldukça düşüktür. Telefonun dışında yer alan metal bant için ise aynı durum söz konusu değil çünkü yeteri miktarda çizikler olduğu zaman alt kısımda ki gümüşü ortaya çıkmaktadır.

Basit bir dil ile anlatmak gerekirse eğer; telefonunuzun hangi renk olduğu konusu ile çok fazla ilgilenmiyorsanız eğer ya da telefonunuz zaten sahip olduğunuz süre zarfınca bir durumda yaşayacak ise elde edeceğiniz en ideal renk ‘’ gece yarısı rengi ‘’ olacaktır.

Iphone 13 Yıldız Işığı rengi özellikleri nelerdir?

Beyaz renk, nerede ise en başından itibaren ve en iyi bir neden ile Iphone telefonlar için varsayılan en iyi altenatif renktir. Yıldız ışığı rengi harika bir şekilde görünüm sağlıyor ve diğer renk seçeneklerinin aksine de gövde kısmının dış kenarında yer alan cam ve metal bantta oluşan çizikleri görmek neredeyse imkansızdır.

Iphone ‘un Starlight versiyonu, hem parlak beyaz renkte bir tabana sahip olan parlak renkli bir yüzeye sahiptir ve çıkartmalar ile doku desenleri ile de oldukça iyi bir şekilde uyum içerisindedir hem de bir telefon kılıfına ihtiyacınız olmadığına karar vermeniz durumunda ekstra bir koruma işlevi de görmektedir.

Iphone 13 Kırmızı rengi özellikleri nelerdir?

Geçmiş zamanlarda Apple, Iphone ‘un Product Red sürümünü ana renklerinden ayrı bir şekilde yayınlamıştı ve kırmızı rengi bu sene de Iphone 13 için en iyi renk seçenekleri arasında yer almaktadır. Kırmızı rengi; hangi aydınlatmada olursanız olun mümkün olan her şekilde göze çarpıyor ve koltuk minderlerinin arasında bile kaybolma riskini en aza indirgemektedir. Satılan ürün kırmızı etiketine sahip olan her bir Apple ürünü, HIV ya da AIDS tedavi programları içinde ayrıca birer bağış anlamı taşımaktadır. Ancak Apple tarafından ne kadar olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Iphone 13 Pembe rengi özellikleri nelerdir?

Apple telefon hayranları çok uzun bir süredir telefon renkleri arasında pembe olmasını istiyorlardı. Metalik bir gül altın değil tam bir pembe rengi. İşte şu anda burada ve artık Iphone 13 pembe renkli bir telefon sahibi olabilirsiniz. Oldukça da ince bir renktir. Bu ürün; kırmızı rengi ya da mavi renk seçenekleri gibi d gürültülü olan bir renk değil bu yüzden de telefonunuzun toplum içinde iken çok fazla ilgi odağı haline gelmeden küçük bir kişiliğe sahip olmasını istiyorsanız eğer bu renkte ki telefon tam da size göredir. Üstelik, çok hafif bir gölgesi olduğu için de telefon vücudunda bulunan çizikler de muhtemelen diğer renkteki modellere kıyas ile çok daha az görünecektir.

Iphone 13 Mavi rengi özellikleri nelerdir?

Apple bu renge gece yarısı rengi ya da yıldız ışığı rengi gibi abartılı isimler koymamış çünkü bu oldukça gereksiz bir durum. Bu rengi gördüğünüz anda ne renk olduğunu hemen anlarsınız. Bu telefon mavi renktir ve aslında bugün satın alabileceğiniz en mavi renge sahip olan telefondur ve buna Iphone 13 Pro ‘nun bu sene sunmuş olduğu daha soluk görünüme sahip olan Sierra Mavi rengi de dahildir. Her yerde göze çarpan bir telefondur ve bir tane kullanacaksanız da net olarak bir de kılıf kullanmanız gerekmektedir.

Iphone 13 pro Grafit rengi özellikleri neler?

Grafit renk; Iphone 13 Pro ‘nun mat siyah rengi, telefonunuzu sergilemek ile ilgilenmediğiniz durumlarda elde edebileceğiniz bir seçimdir. Telefonunuzun sahip olduğunuz süre zarfı boyunca kılıf içinde yaşayacağını bilseniz bile kendinizi renkler ile ifade etme konusu ile ilgilenmiyorsanız bu sizin için varsayılan en ideal bir renk seçimi olabilir. Bu seçenek, orijinal rengi ve heyecan veren bir duruşa sahip olması ile ya da yeni olmaması durumu sizi caydırmamalıdır.

Iphone 13 Pro Sierra Mavisi renginin özellikleri nelerdir?

Apple her sene Iphone telefonlar için yeni bir renk seçeneği sunuyor ve bu sene de renk seçenekleri arasında Sierra Mavisi rengi vardır. Geçen sene Pasifik mavisinden çok daha açık ve parlak olan bir mavi tonu ile birtakım ışıklandırma oyunları ile grafite o kadar benziyordu ki onları birbirinden ayırt etmek nerede ise imkansızdı. Bu Iphone 13 Pro ise inkar edilemez derecede mavi renge sahip ve her yerde de dikkat çekmektedir. Bu model; telefonunu hiçbir kılıf olmadan ya da şeffaf bir telefon kılıfı ile kullanmak, herksin en son gadget ‘a sahip olduğunu bilmesini isteyen bir kişi için mükemmel bir seçenektir.

Iphone 13 Pro Gümüş rengi özellikleri nelerdir?

Yıldız Işığı rengi kadar akılda kalıcılığı olmayan bir isme sahip fakat gümüş renginde olan Iphone 13 Pro telefonlar, çok fazla stili olan klasik bir renktir. Sadece dokulu olan bir çıkartmanın altında bile oldukça şık bir görünüm sağlayacak açık bir renk değildir, ayrıca telefonun gümüş rengini çizmeyi başarırsanız eğer doğal olan renge çok daha yakın bir olduğu için de oluşa hasarı fark etmeniz çok daha zor olacaktır. Metalin rengi ile daha açık cam çok daha yansıtıcı konumundadır. Bu telefon, her şeyde mat siyah renge sahip olmaya dayanamayanlara ve daha hafif bir dokunuştan memnun kalacak olan kişiler için en ideal seçimler arasındadır.

Iphone 13 Pro Altın rengi özellikleri nelerdir?

Apple pek çok farklı altın rengi olan ürün yaptı ve hepsi de biraz da olsa birbirinden farklı ürünler. Şampanya rengi ile meşhur gül altın rengi de dahil olmak üzere farklı farklı altın tonları ile oynamak için pek çok girişimlerde bulundu. Bu sene de Iphone ‘u altının klasik ve açık tonu olarak tasarladı. Daha az miktarda sarı renk ile genelde daha yumuşak bir görünüm ve his ile 1 saat içinde bulacağınız standart altın renginden çok daha az belirgin özelliktedir. Altını takdir eden fakat bu konu ile ilgili olarak yüksek ses aralığında konuşmaya ilgi göstermeyen bir kişi için ise son derece mükemmel bir seçim olacaktır.