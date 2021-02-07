İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...

En çok kullanılan ve popüler Instagram filtreleri

İnstagram kullanıcıları fotoğraflarını daha güzel hale getirebilmek için farklı filtreler kullanıyor. Haberimizde en çok tercih edilen filtreleri derledik.

07 Şubat 2021 Pazar 18:24
En çok kullanılan ve popüler Instagram filtreleri
Takip Et:

En çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan İnstagram, dünya üzerinde birçok insanın birbiri ile etkileşimini sağlıyor. Kullanıcılar en çok da fotoğraflarını filtreler sayesinde daha güzel hale getirerek paylaşıyorlar. Biz de haberimizde en çok tercih edilen filtreleri derledik.

En çok tercih edilen filtre Clarendon:

Kullanıcılar paylaşımlarında çeşitli filtreler kullanırken bunlar arasında en çok kullanılan ise Clarendon oluyor. Diğer bir deyişle en popüler filtre. Bu filtre doygunluğu ve kontrastı artırıyor. Fotoğrafı soğuk renklere dönüştürüyor. Selfielerde ise cildin daha doğal görünmesine yardım ediyor.

Sıcak ton arayanlar için Valencia filtre

Valencia adlı filtre sıcak tonlu görüntüler oluşturmanıza yardımcı oluyor. Bu filtrede sarı tonu öne çıkıyor. Filtrede gece lambası etkisi olduğu söylenebilir.

En popülerlerden biri olan Vintage etkili Gingham filtre

Kullanıcıların en sevdiği ton olan nostaljik etkiler veren Gingham filtre de hafif kirli veya puslu görünüm vererek fotoğraflara nostalji katıyor.

Yüksek kontrast istiyorsanız Juno filtre

Fotoğraflarınıza canlılık katmak isterseniz en çok tercih edilenlerden biri olan Juno filtreyi kullanabilirsiniz. Bu filtre sayesinde kırmızı ve sarı renklerin yoğunluğu artıyor.

Portre ve mimari görsel severlere Ludwig filtre

Genelde portre, mimari ve geometrik şekilleri karelemek isteyenler için en uygun filtre Ludwig oluyor. Sarı, mavi ve yeşil tonlarının parlaklığını azaltarak, kırmızı rengi öne çıkarıyor.

Retro ve yumuşak görsel severlerin tercihi Aden filtre

Bu filtre yumuşak, Retro ve pastel görünüme ulaşmanızı sağlıyor. Bazı kullanıcılar bu filtreyi soğuk buluyor.

X-Pro II filtre

Bu filtre kamera performansı çok iyi olmayan telefonlar için üretilmiştir. Bugün de kullanılan popüler filtreler arasındadır.

Siyah beyaz görsel sevenlerin tercihi Moon filtre

Siyah beyaz fotoğraf sevenlerin en çok tercih ettiği filtre Moon filtredir. Bu filtre sayesinde fotoğraflarınıza nostaljik bir hava katabilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.02.2021 18:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İnstagramFiltreİnstagramFiltre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni kimlik tanımlamada yerli parmak izi tanıma sisteminde sona gelindi
Yeni kimlik tanımlamada yerli parmak izi tanıma sisteminde sona gelindi
Çin'in Tienvın-1 uydusundan gelen ilk görüntü
Çin'in Tienvın-1 uydusundan gelen ilk görüntü
OnePlus 9 Pro Hasselblad'ın teknik özellikleri sızdırıldı!
OnePlus 9 Pro Hasselblad'ın teknik özellikleri sızdırıldı!
Zengin koleksiyoncular göktaşları için müzayede evinde
Zengin koleksiyoncular göktaşları için müzayede evinde
Tianwen-1'den Mars fotoğrafı
Tianwen-1'den Mars fotoğrafı
iPhone şarj kablosu artık kırılmayacak
iPhone şarj kablosu artık kırılmayacak

Popüler Haberler

Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizisinin çekildiği orman nerede?
TRT 1 Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek? Final tarihi belli mi?
Gürcistan yaşam şartları nasıl? 2021 Gürcistan asgari ücretleri
Beşiktaş Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz canlı maç izle - Bjk Konya canlı yayın maç bilgileri
En çok kullanılan ve popüler Instagram filtreleri
15 Şubat yüz yüze eğitimin ile köy okullarında uygulanacak kurallar
Akıncı dizisindeki modifiye motosiklet markası ne?
Beşiktaş Konyaspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?
İnternet kafe ve halı sahalar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Banka kara listesi nedir, nasıl girilir? Banka kırmızı kalemden nasıl çıkılır?
Abel Hernandez kimdir? Yıldız futbolcunun mevkisi ne? Abel Hernandez'in kariyeri ve başarıları
Akrep dizisi yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Akrep dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlandı?
ALES 6 Aralık sınavı ertelendi mi? ÖSYM 2020 ALES iptal mi edilecek?
A101 7 Ocak 2021 Perşembe indirimli ürünler broşürü
2020 Diyanet fitre miktarı ne kadar? Oruç fitre tutarları ne kadar ?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
NEF 2021 bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir?
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Beşiktaş Konyaspor maçı muhtemel 11 maç kadroları
PttAVM ayçiçek yağı satışı ne zaman başlayacak?
TV'de 7 Şubat 2021 Pazar hangi diziler var? 7 Şubat TV'de bugün yayınlanacak dizi ve filmler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.