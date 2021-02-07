En çok kullanılan ve popüler Instagram filtreleri

En çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan İnstagram, dünya üzerinde birçok insanın birbiri ile etkileşimini sağlıyor. Kullanıcılar en çok da fotoğraflarını filtreler sayesinde daha güzel hale getirerek paylaşıyorlar. Biz de haberimizde en çok tercih edilen filtreleri derledik.

En çok tercih edilen filtre Clarendon:

Kullanıcılar paylaşımlarında çeşitli filtreler kullanırken bunlar arasında en çok kullanılan ise Clarendon oluyor. Diğer bir deyişle en popüler filtre. Bu filtre doygunluğu ve kontrastı artırıyor. Fotoğrafı soğuk renklere dönüştürüyor. Selfielerde ise cildin daha doğal görünmesine yardım ediyor.

Sıcak ton arayanlar için Valencia filtre

Valencia adlı filtre sıcak tonlu görüntüler oluşturmanıza yardımcı oluyor. Bu filtrede sarı tonu öne çıkıyor. Filtrede gece lambası etkisi olduğu söylenebilir.

En popülerlerden biri olan Vintage etkili Gingham filtre

Kullanıcıların en sevdiği ton olan nostaljik etkiler veren Gingham filtre de hafif kirli veya puslu görünüm vererek fotoğraflara nostalji katıyor.

Yüksek kontrast istiyorsanız Juno filtre

Portre ve mimari görsel severlere Ludwig filtre

Fotoğraflarınıza canlılık katmak isterseniz en çok tercih edilenlerden biri olan Juno filtreyi kullanabilirsiniz. Bu filtre sayesinde kırmızı ve sarı renklerin yoğunluğu artıyor.

Genelde portre, mimari ve geometrik şekilleri karelemek isteyenler için en uygun filtre Ludwig oluyor. Sarı, mavi ve yeşil tonlarının parlaklığını azaltarak, kırmızı rengi öne çıkarıyor.

Retro ve yumuşak görsel severlerin tercihi Aden filtre

Bu filtre yumuşak, Retro ve pastel görünüme ulaşmanızı sağlıyor. Bazı kullanıcılar bu filtreyi soğuk buluyor.

X-Pro II filtre

Bu filtre kamera performansı çok iyi olmayan telefonlar için üretilmiştir. Bugün de kullanılan popüler filtreler arasındadır.

Siyah beyaz görsel sevenlerin tercihi Moon filtre

Siyah beyaz fotoğraf sevenlerin en çok tercih ettiği filtre Moon filtredir. Bu filtre sayesinde fotoğraflarınıza nostaljik bir hava katabilirsiniz.