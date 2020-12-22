En çok kazanan YouTuber'lar kim? Forbes listeyi açıkladı

Forbes tarafından hazırlanan 2020 yılının en çok para kazanan Youtuberlar listesi açıklandı. Listenin birinci sırasında küçük bir çocuk bulunurken Youtube’dan en çok para kazanılan tutar ise 29.5 milyon dolar.

10) Jeffree Star

Listenin 10.sırasında 15 milyon dolar para kazanan Jeffree Star yer alıyor. Makyaj kanalları arasında yer alan kanal tanınan isimlere makyajlar da yapıyor.

9) David Dobrik

David Dobrik listenin 9.sırasında yerini alıyor. 19 milyon abonesi bulunan Dobrik bu yıl 15.5 milyon dolar para kazanmış.

8) Blippi

8.sırada yer alan Blippi eğlenceli videolarıyla tanınıyor. 11 milyon abonesi olan Blippi 17 milyon dolar kazandı.

7) Anastasiya Radzinskaya

Anastasiya Radzinskaya’ya ait olan Like Nastya kanalının 66 milyon abonesi bulunuyor. Anastasiya yıl boyunca 18.5 milyon dolar kazanmış.

6) Preston

Preston Arsement’e ait olan Preston isimli 16 milyon abonesi bulunan kanalında bu yıl 19 milyon dolar kazandı

5) Markiplier

Listenin 5.sırasında korku oyunları çekmesi ile tanınan Mark Edward Fischbach Markiplier isimli 28 milyon abonesi bulunuyor. Markiplier, 19.5 milyon dolar kazandı.

4)Rhett and Link

17 milyon aboneye sahip olan Rhett an Link isimli kanalda Rhett ve Charles ikili arkadaşa ait olan kanal bu yıl boyunca 17 milyon dolar kazandı.

3) Dude Perfect

Bir komedi grubu olan Dude Perfect, bu yıl en çok kazanan üçüncü isim olarak 23 milyon dolar kazandı.

2)Mr. Beast

49 milyon aboneye sahip olan Jimmy Donaldson genellikle yaptığı hayır işleri ile tanınıyor. 2.sırada yer alan Mr. Beast 2020 yılında toplamda 24 milyon dolar para kazandı.

1)Ryan Kaji

Listenin 1.sırasında 9 yaşında küçük bir çocuk olan Ryan Kaji yer alıyor. Ryan’s World isimli Youtube kanalının sahibi olan Kaji yılda 29.5 milyon dolar para kazandı.