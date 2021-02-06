En çok abonesi olan youtuberler ve kanal listesi

YouTube platformu, son yıllarda en çok izlenen sitelerinden biridir ve dünya çapında milyonlarca insan izleyici veya üretici olarak kullanılmaktadır.

Türkiye ve dünyada en çok aboneleri olan kişilerin bir listesini hazırladık. Peki, Türkiye'de en çok abone olunan kanallar hangileri?

Dünya’da en çok Youtube aboneye sahip kanallar;

Dünya genelinde en çok youtube abonesine sahip olan kanallar güncel olarak şu şekildedir;

T-Series (163 Milyon)

PewDiePie (108 Milyon)

Cocomelon – Nursery Rhymes (99,6 Milyon)

SET India (89,9 Milyon)

Kids Diana Show (70,4 Milyon)

WWE (70,2 Milyon)

5 Minute Crafts (69,8 Milyon)

Zee Music Company (65,6 Milyon)

Like Nastya (65,2 Milyon)

Canal KondZilla (61,9 Milyon)

World Youtuber 2021 sıralamasında tüm bu kanallar farklı içerikler sunuyor. Öneğin, bir oyuncuysanız, PewDiePie kanalı kaçıramayacağınız bir kanaldır.

Türkiye’de en çok aboneye sahip Youtube kanalları ve Youtuberlar;

Enes Batur abone sayısı kaçtır?

Orkun Işıtmak Abone Sayısı Kaçtır?

En çok aboneye sahip Türk'ün YouTuber listesinde yer alan Enes Batur, 12,8 milyon abonesi ile en popüler kanallardan biri. Aynı zamanda filmi de bulunmaktadır.

YouTuber oyuncularından Orkun Işıtmak; 8,29 milyon abone ile en çok abonesi olan YouTube kanalı 2020 sıralamasında.

Kafalar Abone Sayısı Kaçtır?

Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı tarafından yönetilen kanal, aynı zamanda YouTuber Türk oyuncuları arasında yer alıyor. Kafalar Karışık isimli bir filmde rol aldılar. YouTube kanalı, 6.56 milyon abonesi sayesinde en çok abonesi olan Youtuber arasındadır.

Kafalar YouTube abone sayısı; 7.2 milyon.

Reynmen abone sayısı kaçtır?

6.4 milyon abonesi ile Reynmen, en çok aboneye sahip olan Youtuberlar arasında oldukça popüler. Kanalın sahibi Yusuf Aktaş’tır.

Reynmen YouTube kanalı abone sayısı; 6,4 milyon.

Deli Mi Ne Abone Sayısı Kaçtır?

7,5 milyon aboneye sahip Deli Mi Ne, en çok abonesi olan youtuberlardan.

Deli Mi Ne Youtube kanalı abone sayısı; 7,5 milyon.

Ruhi Çenet Abone Sayısı Kaçtır?

5.2 milyon ile ülkemizin en popüler kanalı, bilgilendirici ve ilginç içeriğiyle en çok abone olunan Youtuber kanallarından biridir. Kanal, 2011'den beri aktif olarak kullanılmaktadır.

Ruhi Çenet Youtube kanalının abone sayısı; 5,2 milyon.

Barış Özcan Abone Sayısı Kaçtır?

Barış Özcan, en çok abonesi olan Youtuber listesinde 5,1 milyon abonesi ile oldukça büyük bir kanal. Teknolojiyi ve grafikleri paylaşan kanal, çok sayıda tıklama ve görüntülemeyle oldukça popüler.

Barış Özcan Youtube abone sayısı; 5,1 milyon.

Berkcan Güven Abone Sayısı Kaçtır?

4 milyon abonesi bulunan Berkcan Güven, ülkemizde en çok abonesi olan Youtuber'lardan biridir.

Berkcan güven Youtube abone sayısı; 4 milyon.

Alper Rende Abone Sayısı Kaçtır?

3,7 milyon aboneye sahip olan Youtuber, en popüler kanallardan biri.

Alper Rende’nin Youtube abone sayısı; Bu 3.7 milyon.