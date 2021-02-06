İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

En çok abonesi olan youtuberler ve kanal listesi

Günümüzde en fazla kullanılan uygulamalar arasında yer alan Youtube, son zamanlarda oldukça fazla rağbet görmektedir. Pek çok kişinin hem izleyici hem de çektiği videoları yayınladığı Youtube'da en fazla abone sayısına sahip olan kanallar merak edilmeye başlandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 01:07
En çok abonesi olan youtuberler ve kanal listesi
Takip Et:

YouTube platformu, son yıllarda en çok izlenen sitelerinden biridir ve dünya çapında milyonlarca insan izleyici veya üretici olarak kullanılmaktadır.

Türkiye ve dünyada en çok aboneleri olan kişilerin bir listesini hazırladık. Peki, Türkiye'de en çok abone olunan kanallar hangileri?

Dünya’da en çok Youtube aboneye sahip kanallar;

Dünya genelinde en çok youtube abonesine sahip olan kanallar güncel olarak şu şekildedir;

T-Series (163 Milyon)

PewDiePie (108 Milyon)

Cocomelon – Nursery Rhymes (99,6 Milyon)

SET India (89,9 Milyon)

Kids Diana Show (70,4 Milyon)

WWE (70,2 Milyon)

5 Minute Crafts (69,8 Milyon)

Zee Music Company (65,6 Milyon)

Like Nastya (65,2 Milyon)

Canal KondZilla (61,9 Milyon)

World Youtuber 2021 sıralamasında tüm bu kanallar farklı içerikler sunuyor. Öneğin, bir oyuncuysanız, PewDiePie kanalı kaçıramayacağınız bir kanaldır.

Türkiye’de en çok aboneye sahip Youtube kanalları ve Youtuberlar; 

Enes Batur abone sayısı kaçtır?

En çok aboneye sahip Türk'ün YouTuber listesinde yer alan Enes Batur, 12,8 milyon abonesi ile en popüler kanallardan biri. Aynı zamanda filmi de bulunmaktadır.

Orkun Işıtmak Abone Sayısı Kaçtır?

YouTuber oyuncularından Orkun Işıtmak; 8,29 milyon abone ile en çok abonesi olan YouTube kanalı 2020 sıralamasında.

Kafalar Abone Sayısı Kaçtır?

Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı tarafından yönetilen kanal, aynı zamanda YouTuber Türk oyuncuları arasında yer alıyor. Kafalar Karışık isimli bir filmde rol aldılar. YouTube kanalı, 6.56 milyon abonesi sayesinde en çok abonesi olan Youtuber arasındadır.

Kafalar YouTube abone sayısı; 7.2 milyon.

Reynmen abone sayısı kaçtır?

6.4 milyon abonesi ile Reynmen, en çok aboneye sahip olan Youtuberlar arasında oldukça popüler. Kanalın sahibi Yusuf Aktaş’tır.

Reynmen YouTube kanalı abone sayısı; 6,4 milyon.

Deli Mi Ne Abone Sayısı Kaçtır?

7,5 milyon aboneye sahip Deli Mi Ne, en çok abonesi olan youtuberlardan.

Deli Mi Ne Youtube kanalı abone sayısı; 7,5 milyon.

Ruhi Çenet Abone Sayısı Kaçtır?

5.2 milyon ile ülkemizin en popüler kanalı, bilgilendirici ve ilginç içeriğiyle en çok abone olunan Youtuber kanallarından biridir. Kanal, 2011'den beri aktif olarak kullanılmaktadır.

Ruhi Çenet Youtube kanalının abone sayısı; 5,2 milyon.

Barış Özcan Abone Sayısı Kaçtır?

Barış Özcan, en çok abonesi olan Youtuber listesinde 5,1 milyon abonesi ile oldukça büyük bir kanal. Teknolojiyi ve grafikleri paylaşan kanal, çok sayıda tıklama ve görüntülemeyle oldukça popüler.

Barış Özcan Youtube abone sayısı; 5,1 milyon.

Berkcan Güven Abone Sayısı Kaçtır?

4 milyon abonesi bulunan Berkcan Güven, ülkemizde en çok abonesi olan Youtuber'lardan biridir.

Berkcan güven Youtube abone sayısı; 4 milyon.

Alper Rende Abone Sayısı Kaçtır?

3,7 milyon aboneye sahip olan Youtuber, en popüler kanallardan biri.

Alper Rende’nin Youtube abone sayısı; Bu 3.7 milyon.



Son Güncelleme: 06.02.2021 01:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YouTubeKanalAboneSayıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games Store bu hafta 2 oyunu birden bedavaya veriyor!
Epic Games Store bu hafta 2 oyunu birden bedavaya veriyor!
Uzaydaki 4 uydunun 1'i Elon Musk'a ait
Uzaydaki 4 uydunun 1'i Elon Musk'a ait
Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanan Vivo personel arıyor
Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanan Vivo personel arıyor
En pahalı tuşlu telefon, en az 1000 dolar değerinde
En pahalı tuşlu telefon, en az 1000 dolar değerinde
SpaceX’in Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde kalkışını tamamladı
SpaceX’in Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde kalkışını tamamladı
iPhone VPN nedir? iPhone telefonlar için kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları
iPhone VPN nedir? iPhone telefonlar için kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları

Popüler Haberler

En çok abonesi olan youtuberler ve kanal listesi
Koronavirüs aşı sırası sorgulama ve öğrenme
1. Cemre ne zaman, nereye düşer? 2021 cemrelerin yerleri ve düşme tarihleri
Göbeklitepe'de görülen gizemli Metal Monolit nedir, üzerinde yazan yazının anlamı nedir? Metal blok Göbeklitepe'ye nasıl geldi?
Monolit ne demektir? Monolit taş nasıl olur?
Bülent Çolak Show TV Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosuna katıldı
Öğretmenler aşılanacak mı? MEB öğretmenler ne zaman aşılanacak? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama
Kanal D Sibel Can ile Hakan Altun’un programı ne zaman başlayacak?
Ramo son bölümde kim öldü, Sibel mi?
2021 Kış mevsimi kocakarı soğukları ne zaman başlayacak?
Koronavirüs aşısı Türkiye'de nasıl uygulanacak, ne zaman, nasıl ve kimlere vurulacak?
İŞKUR aracılığı ile Hitit Üniversitesine 11 temizlik personeli alımı yapılacak! Personel alımında istenilen şartlar neler?
Sıfır atık projesi ile 100 bin personel alımı yapılacak! Bakan Kurum müjdeyi verdi!
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Defne Samyeli İle Kaan Sekban aşk iddiaları doğru mu?
83 hangi ilin plakası? Kırmızı Oda 83 plaka kodu hangi şehrin plakası?
TV 8 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 6 Şubat 2021 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Altın ne kadar oldu? 6 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.