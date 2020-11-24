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EMUI 11 güncellemesi alacak telefon modelleri

Çin menşeili Huawei markası, EMUI11 güncellemesi alacak telefon modelleri listesini yayınladı. Listede Aralık 2020 tarihi dikkatleri çekiyor.

24 Kasım 2020 Salı 23:57
EMUI 11 güncellemesi alacak telefon modelleri
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Akıllı telefon üreticisi Huawei markası EMUI 11 güncellemesi alacak olan telefonların listesini açıkladı. İlk olarak Çin’deki kullanıcılara özel yapılan güncelleme sonrasında şu an herkesin kullanabileceği yeni bir güncelleme hazırlanıyor.

EMUI 11 güncellemesi gelecek telefonlar

Listede yer alan model sayısı 2021 yılında değişebilir. Ayrıca listede akıllı telefonların yanı sıra Huawei tarafından üretilen tablet modelleri de görülüyor.


Yukarıdaki listede Orta Doğu, Afrika ve Rusya yer alıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu kategoride Aralık 2020 tarihi önem kazanıyor.

Huawei Mate 30 ve P40 kullanıcıları yeni güncelleme için gün sayarken Mate Xs ve Nova 7 kullanıcıları ise Ocak ayında güncelleme alacak. Geride kalan modeller EMUI 11’e 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında kavuşacak.



Son Güncelleme: 24.11.2020 23:57
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Anahtar Kelimeler:
HuaweiEmuı 11
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