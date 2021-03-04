Elon Musk'un Starship uzay aracı yere indikten sonra infilak etti

Mars'a yolculuk için uzay aracı geliştiren Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, diğer araçlardan farklı olarak ürettiği dev boyutlu Startship'i yüksek irtifa uçuş denemesine tabi tuttu. Uzay aracının fırlatma denemesinin ardında fırlatma platformuna dikey inmeyi başardığı bildirilirken aracın bir süre sonra infilak ettiği duyuruldu.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Boca Chica test alanında geröekleştirilen uçuş denemesinden dönen roketin yerde bir süre beklediği ve altındaki alevler sönmediği bildirildi. Aracın deneme uçuşundan indikten tam sekiz dakika sonra infilak ettiği de yapılan açıklamada yer aldı. Meydana gelen patlamanın ise patlamaya yakıt tankında meydana gelen bir sızıntının neden olduğu bilgisi de paylaşıldı.