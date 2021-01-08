Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın

Milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, geçtiğimiz günlerde uygulamayı yalnızca verilerini Facebook ile paylaşmayı kabul edenlerin kullanabileceğini duyurdu. Whatsapp’ın bu hamlesi büyük tepki toplarken, sözleşmeyi 8 Şubat 2021 tarihine kadar onaylamayanlar artık uygulamayı kullanamayacak.

Dünyanın en zengin ismi olan SpaceX şirketinin CEO’su Elon Musk, Whatsapp’ın yeni gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Musk, ‘Use Signal’ yani ‘Signal kullanın’ dedi. Whatsapp’ın kullanılmasını önermeyen Musk, tüm dünyaya altenatif bir uygulama olan Signal’i tavsiye etti.

Veri paylaşımı Avrupa Birliği ülkelerini kapsamayacak

Whatsapp’ın yeni kararı tüm dünyada uygulanırken, Avrupa Birliği ülkeleri bu sözleşmeden muaf olacak ve uygulamayı eskisi gibi kullanmaya devam edebilecek.

Öte yandan Whatsapp’ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşması üzerine birçok kişi yeni mesajlaşma uygulaması arayışına girdi.