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Elon Musk'tan canlı yayında korkutan itiraf: Hepsi ölecek!

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, katıldığı bir canlı yayında Mars kolonisi hakkında korkunç bir itirafta bulundu. Musk, Mars'a gidecek olan insanların muhtemelen öleceğini söyledi.

25 Nisan 2021 Pazar 22:31
Elon Musk'tan canlı yayında korkutan itiraf: Hepsi ölecek!
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Bilim dünyası, uzay çalışmalarında şuan için çok iyi yerlere gelse de hedef olarak 2030'lu yıllarda Mars'a ilk insanlı misyon çalışması yapmak istiyor. İlk insanlı çalışmanın başarıyla tamamlanması sonrasında ise uzun vadede gezegene bir koloni kurmak planlanıyor.

Söz konusu hedefle ilgili temsilci olan ve bir takım çalışmalar başlatan milyarder girişimci Elon Musk, kurduğu uzay şirketi SpaceX ile yaptığı milyon dolarlık yatırımlarla Mars'a koloni kurma hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Hedeflerinin peşinden koşmanın kendisini çok mutlu ettiğini her fırsatta dile getiren Musk'tan konu ile ilgili çok ilginç bir açıklama geldi.

Katıldığı bir canlı yayında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler veren Elon Musk, Mars’a gidecek insanlar hakkında bir uyarıda bulundu ve Mars öncüleri olacak insanların gittikten sonra muhtemelen öleceğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında şirketi SpaceX'in bir gün Mars’a ticari turizm yapacağını ve muhtemelen de başlangıç olarak bir grup insanın öleceği ifadelerini kullandı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:31
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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskSpaceXMars Misyonu
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