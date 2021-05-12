Elon Musk'ın Dogecoin anketi sonuçlandı! Herkes gözlerini Tesla'ya çevirdi...

SNL’de bir skeçte Dogecoin için “üçkağıt” ifadesine yer verilen Musk, daha sonrasında SpaceX’in Doge-1 görevini açıkladı. Musk’ın birbiri arasında zıtlık oluşan bu açıklamalarının arasında yatırımcıların da kafasında soru işaretler oluştu.
Musk Doge’nin gerçek anlamda bir “üçkağıt” olduğunu mu düşünüyor, yoksa bir intenet mimi olarak desteklemeyi sürdürecek mi? Denkleminde gidip gelen yatırımcılar Musk’ın Doge anketiyle kısmen rahatlığa erdi.
Elon Musk Twitter üzerinden yapmış olduğu ankette, kullanıcılara “Tesla’nın Doge coin kabul etmesini ister misiniz?” şeklinde soru yöneltti.
Tesla bilançosuna Bitcoin eklemesinin ardından Bitcoin ile araç satışını yapmak için harekete geçmişti. Musk’ın bu ankette ciddi olup olmadığıysa bilinmemektedir.