Elon Musk'ın Dogecoin anketi sonuçlandı! Herkes gözlerini Tesla'ya çevirdi...

SNL’de bir skeçte Dogecoin için “üçkağıt” ifadesine yer verilen Musk, daha sonrasında SpaceX’in Doge-1 görevini açıkladı. Musk’ın birbiri arasında zıtlık oluşan bu açıklamalarının arasında yatırımcıların da kafasında soru işaretler oluştu.

Musk Doge’nin gerçek anlamda bir “üçkağıt” olduğunu mu düşünüyor, yoksa bir intenet mimi olarak desteklemeyi sürdürecek mi? Denkleminde gidip gelen yatırımcılar Musk’ın Doge anketiyle kısmen rahatlığa erdi.

Elon Musk Twitter üzerinden yapmış olduğu ankette, kullanıcılara “Tesla’nın Doge coin kabul etmesini ister misiniz?” şeklinde soru yöneltti.

Ankete hemen hemen 4 milyona yakın kullanıcı katılım gösterdi. Bu yüksek katılımlı anketin sonucuysa şaşırtmadı. İnsanlar yüzde 78.2 gibi çoğunlukla, Tesla’nın Doge coin ile araç satışı yapmasına başlamasına onay verdi.

Tesla bilançosuna Bitcoin eklemesinin ardından Bitcoin ile araç satışını yapmak için harekete geçmişti. Musk’ın bu ankette ciddi olup olmadığıysa bilinmemektedir.