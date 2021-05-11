İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Elon Musk ,Dogecoin ile ilgili açıklama yaptı

Kripto para gündeminde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk,gündeminden düşürmediği Dogecoin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elon Musk,sosyal medya hesabından takipçilerine bir anket yöneltti. İşte Elon Musk'ın takipçilerine Dogecoin ile ilgili sorduğu anket sorusu...

11 Mayıs 2021 Salı 14:17
Elon Musk ,Dogecoin ile ilgili açıklama yaptı
Takip Et:

Elon Musk ,dünyanın en zengin iş insanlarından biridir. Twitter üzerinden bir anket yayınlanan Elon Musk, gündem oluşturdu. Anket,sürekli olarak gündeminde olan Dogecoin ile alakalıydı. Musk,Tesla’nın Dogecoin kabul edip etmemesini ,takipçilerine sordu.

Daha önce uzay seyahat şirketi SpaceX’in Dogecoin kabul edeceğini açıklamıştı. Gene Twitter üzerinden takipçilerine benzer uygulamanın Tesla için geçerli olup olmamasını anket olarak sordu. Katıldığı bir programda kripto parayla ilgili açıklamalarda bulunduğunda Dogecoin hisseleri düşmüştü. Programın ardından hisseler tekrar yükselişe geçti.


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DogecoinElon Musk Ve DogecoinTesla Ve Dogecoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021
PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyene ne olacak?
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyene ne olacak?
Netflix eski aboneleri de zamlı tarifeye göre ödeme yapacak
Netflix eski aboneleri de zamlı tarifeye göre ödeme yapacak

Popüler Haberler

Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çukur dizisi Seher kimdir? Gerçek adı nedir? Begüm Akkaya nereli, yaşı kaç?
SGK ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi sorgulama işlemleri
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 10 Mayıs 2021 Pazartesi İşkur personel alım başvuru şartları
Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
TJK 11 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları
Masum 415. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masum yeni son bölüm izle
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bugün hangi maçlar var? 11 Mayıs 2021 Salı maç programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.