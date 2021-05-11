Elon Musk ,Dogecoin ile ilgili açıklama yaptı

Elon Musk ,dünyanın en zengin iş insanlarından biridir. Twitter üzerinden bir anket yayınlanan Elon Musk, gündem oluşturdu. Anket,sürekli olarak gündeminde olan Dogecoin ile alakalıydı. Musk,Tesla’nın Dogecoin kabul edip etmemesini ,takipçilerine sordu.

Daha önce uzay seyahat şirketi SpaceX’in Dogecoin kabul edeceğini açıklamıştı. Gene Twitter üzerinden takipçilerine benzer uygulamanın Tesla için geçerli olup olmamasını anket olarak sordu. Katıldığı bir programda kripto parayla ilgili açıklamalarda bulunduğunda Dogecoin hisseleri düşmüştü. Programın ardından hisseler tekrar yükselişe geçti.