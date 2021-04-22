Elektrikli scooter alırken nelere dikkat edilmeli? 4.000 TL altı alınabilecek elektrikli scooterlar

4.000 TL’den az en iyi scooterlar

Kısa mesafe gidilecek yol için en elektrikli scooterların sağladığı pratiklik herkesi memnun etmekte. Bu sebeple scooter sahibi olmak isteyen kişiler çok sayıda altenatif ile karşı karşıya kalıyor ve seçim yapmakta bir hayli zorlanıyor. Tercih yapılmasını kolaylaştırmak için 4 bin tl den az fiyatta olan elektrikli scooter listesini sizlere sunacağız.

Scooter alırken nelere dikkat edilmelidir?

Motor gücü her araçta önemli olduğu gibi scooterda da önemlidir. 200 w güce sahip olanlar ile rahat bir şekilde yolculuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Fakat hızlı bir sürüş için minimum 350 w gücünde bir scooter almanız gerekir. Bunların yanı sıra fren mesafesi de önem arz eder. Özellikle yüksek hıza ulaşan scooterlarda daha önemlidir. Diğer bir önemli hususta pildir. Ürünün tam şarja ulaşma süresi, şarjı dolu iken kaç km mesafe gideceği alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaktadır. Ayrıca taşıma ve tırmanma kapasitesi de oldukça önemlidir. Ürününüzü kendi ağırlığınıza göre tercih etmelisiniz. En fazla kaç derece eğimi olan yokuşları çıkabileceğini de bilmek gerekmektedir.

4 bin TL altındaki scooterlar

Tercih yaparken göz önünde bulundurmanız gereken durumları sizlere anlattık. Sıra ürünlerin özelliklerini görmeye geldi.

1-Xiaomi Mi Essential

Geniş ürün yelpazesi vardır. Markanın Mi Essential modeli 250 w gücündedir. Maksimum 20 km/s hızına çıkar. Yokuş tırmanma açısı %10, fren mesafesi 7.35’tir.12 kg ağırlığındadır. 108 x 43 x 114 cm ölçülerindedir. Scooterı katladığınızda ise 108 x 43 x 49 cm boyutuyla karşılaşacaksınız. Mi Essential’in taşıma kapasitesi ise maksimum100 kilograma çıkabiliyor.

Mi Essential’ın lastiklerinin 8,5 inç boyutunda, kaymayan ve darbe emici pnömatik yapısı vardır.

5.100 mAh pil kapasitesine sahip cihazın seyahat menzili ise 20 km. Ayrıca scooter, 3,5 saatte tam şarj oluyor.

4.000 TL altı en iyi elektrikli scooterlar listemizdeki ürün, dijital ekranıyla kontrollü bir kullanım sağlıyor. Diğer yandan cihaz Mi Home desteğine sahip. Bluetooth bağlantısıyla Mi Home’a bağlanarak; sürüş hızı, kalan şarj gibi detayları görebilirsiniz.

2-Citymate Urban 350

Citymate Urban 350. Katlanabilir scooter, 114 x 42 x 108 cm (Katlandığında: 114 x 42 x 46 cm) ölçülerindedir. Ağırlığı 12 kg, taşıma kapasitesi 110 kilograma kadar çıkıyor. Cihazın 8.5 inç boyutundaki tekerlekleri ise patlamayan dolgu yapıya sahiptir.350 W motor gücüyle maksimum 25 km/s hıza çıkıyor. Scooterın yokuş tırmanma açısı ise %16. Ayrıca cihaz, hız ve ağırlık gibi değişkenlere bağlı olarak, 20-25 km menzile ulaşıyor. Urban 350’nin 7.800 mAh pili, 5 saatte şarj oluyor.

3-Xiaomi Mi 1S

Maksimum 500 w gücüne çıkar. 25 km/a hızına çıkar. Nominal gücü 250 w’tır. Tırmanma açısı ise % 14’tür.Mi Electric Scooter 1S, yaklaşık otuz km menzil sunuyor. Xiaomi, otuz km menzilin düz bir yüzeyde 15 km/s hızla giden 75 kg ağırlığında bir sürücü ile elde edildiğini belirtiyor. Yani, günlük kullanımda 30 km menzili görmek pek mümkün değildir.Bunun yanı sıra hız göstergesine ve pil seviyesi için dört tane LED ışığa sahiptir.12,5 kg ağırlığındaki ürün, en çok 100 kilogram yük taşıyor. Scooterın boyutu ise 108 x 43 x 114 cm iken, katladığınızda bu ölçüler 108 x 43 x 49 cm oluyor. Cihazın lastik ebadı 8.5 inç.

4-Citycoco 350 w Amortisörlü x350 pro

12 kilogram ağırlığında ve 100 kg taşıma kapasitesi var. 114 x 43 x 49 cm boyutunda scooter, 8.5 inç dolgu lastiklerle geliyor.350 w gücündedir. 25 km/s hıza ulaşır. Tırmanma açısı 20 derecedir. Menzili ise 15/27 km’dir. Tam şarj süresi ise 2-4 saat aralığındadır.

5-Xiaomi Mijia M365

12.5 kg ağırlığı ve 108 x 43 x 114 cm boyutu vardır. Katlandığında yüksekliği 49 cm olmaktadır. Lastiği 8.5 inç ebadındadır ve şişirilebilir kauçuk yapısına sahiptir.100 kg taşıma kapasitesi olan scooter, 250W motor gücü vardır.Ürün 25 km/s hıza ulaşırken, maksimum 30 km seyahat menzili sunuyor. Ayrıca Mijia M365, yaklaşık 5 saatte tam şarj olmaktadır.

6- Howerway Elektrikli Scooter Kick Scooter

7- E Scotty 250 w

8-Volta VT1