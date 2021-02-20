Elektrik tasarruflu 10 elektrikli ısıtcı hangileridir? Elektrik tasarruflu ısıtıcı önerileri

Kış aylarında en çok ihtiyaç duyduğumuz ürünlerinden birisi de elektrikli ısıtıcıdır.İnsanlarımızın bir çoğu evlerinde ısınma aracı olarak elektirkli ısıtıcı kullanıyor.Piyasada oldukça fazla bulunan bu ürün elektrik tüketimini fazla harcamasından dolayı tüketicilerin gözünü korkutmakta.Ürünleri satın alırken özellikle masrafı ve tüketimi çok olmayan ıstıcıları tercih etmek gerekmektedir.

Elektrik tasarruflu 10 elektrikli ısıtcı hangileridir?

-Alaz Efekt Elektrikli Şömine

-Vigo Elektrikli Isıtıcı Konvektör

-Raks Elektrikli Yağlı Radyatör Aspendos

-Simfer Nero Combi 2700W İnfrared Isıtıcı

-Minisan Ms 2500 Maxi Buharlı Elektrikli Soba

-Fakir Warmy 2000W Gri Elektrikli Isıtıcı

-Minisan Black 3000 İnfrared Elektrikli Soba Isıtıcı

-Kumtel Mh 1800 Orbit Kule Tipi Elektrikli Isıtıcı

-Sinbo Sfh – 3394 İnfrared 2000W Elektrikli Isıtıcı

-Luxell Ks – 2760 Siyah Elektrikli Isıtıcı

Alaz elektrikli şömine özellikleri nedir?

Piyasada en çok tercih edilen ısıtıcılardan birisidir.Evlerinizde hem ısınma ve hem dekorasyon amaçlı olarak ve üretildiği kalite malzemesi ile alabileceğiniz bir üründür.Uzaktan kumanda ve alev efekti bulunur.Acil durumlar için ise güvenlik şalteri vardır.1600 watt enerji tüketimi vardır.

Vigo elektrikli ısıtıcı özellikleri nelerdir?

Tasarımı evlerimizde kullandığımız kombiye benzer olan ürün 12 dilime sahip bir yağlı radyatördür.Çevre dostu olarak tanımlanan ürün elbise askılığı nemlendiricisi,devrilme emniyeti ve termostat ile satılmaktadır.Dayanıklı bir üründür.

Simfer nero combi ısıtıcı özellikleri nelerdir?

2700 watt enerji gücüne sahip ürün,2 farklı ısı ayarı mevcuttur.3D yansıtma özelliği ile ısı verimliliğine sahiptir.Kalite malzeme dayanıklı ve kararma yapmayan krom’dan üretilmiştir.Tel ızgara mevcuttur.

Minisan Ms 2500 buharlı elektrikli soba özellikleri nelerdir?

Estetik yapısıyla devrilmelere karşı emniyetli olan ürün 2500 watt enerji tüketimi yapmaktadır.Buhar haznesi ve hava tahliye kanalları bulunan ürün 5 tane flament’e sahiptir.Bu özellikler sayesinde enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

Fakir Warmy 2000 elektrikli ısıtıcı özellikleri nelerdir?

Küçük ve pratik olması ile evinizin her tarafında rahatlıkla kullanılabilirsiniz.1.5 kilogramdır.2000 watt enerji tüketimine sahiptir.Devrilme,ısı ayarlaması ve operasyon ışığı gibi özelliklere sahiptir.

Minisan Black 3000 elektrikli ısıtıcı özellikleri nelerdir?

Kalite malzemeden üretilen ürün 50 ile 60 hz arasında bir frekansa sahiptir.3000 watt enerji tüketimi vardır.Ayakları sayesinde evinizin her yeri eşit bir şekilde ısınır.

Kumtel Mh 1800 orbit elektrikli ısıtıcı özellikleri nelerdir?

3 ısı kademesine olan ürün,termostat ve devrilme emniyetine sahiptir.1800 watt enerji güç tüketimi yapmaktadır.Küçük ve ekonomik olan bu ürün çok kullanışlıdır.

Luxell KS-2760 elektrikli ısıtıcı özellikleri nedir?

4 Quartz cam özelliği ile ısıtması mükemmel olan ürün 3 farklı ısı ayarına sahiptir.Fiyat performans ürünüdür.2200 watt enerji tüketimine sahiptir.Şömine tipi ısıtıcıdır.