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Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!

Electronic Arts uzun zamandır peşinde olduğu İngiliz yarış oyunu geliştiricisi Codemaster firmasını 1,2 milyar dolara satın aldığını açıkladı. Açıklamalar sonrasında oyun seveler araştırmalarına başlarken duyurulması beklenen oyunlar heyecanlandırdı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 20:13
Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!
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Dünyanın önde gelen oyun bilgisayar oyunu üreticilerinden olan Electronic Arts ürettiği yarış oyunları ile ünlenen Codemasters’ı 1,2 milyar dolar karşılığında satın alma konusunda anlaşma sağladı. Electronic Arts’ın uzun zamandır peşinde olduğu İngiliz oyun geliştirici firması Codemaster ile anlaşma sağlayarak bünyesine katıyor. Satış için 2021 yılının ilk çeyreği gösterildi.

İngiliz merkezli Codemaster firması ürettiği yarış oyunları ile büyük ün kazanırken dünyanın köklü oyun geliştiricilerinden olan Electronic Arts tarafından satın alındı. Codemaster için 1,2 milyar dolar ödeme yapacağı belirlenen Electronic Arts’ın satışı 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlaması bekleniyor.

Take-Two ve Electronic Arts’ın satın alabilmek için savaş verdiği Codemaster firmasına ilk teklif Kasım ayında Take-Two tarafından yapılmıştı. Codmaster için 994 milyon Dolar teklif eden Take-Two’nun teklifini reddederken Electronic Arts yapılan teklif sonrasında harekete geçti. Take-Two Interactive tarafından yeni bir teklif yapılıp yapılmayacağı bilinmezken Codemaster’ın Electronic Arts’ın teklifini kabul ederek ön sözleşme imzaladığı açıklandı.

Electronic Arts yöneticilerinden açıklama yapıldı

Electronic Arts Genel Müdürü Andrew Wilson’un uzun zamandır Codemaster firmasına ilgi duyduğunu ve geliştirici ekibe hayran olduğu açıklamaları yapılırken satın alma işleminden çok memnun ve mutlu olduklarının altı çizildi. Electronic Arts’ın deneyim ve tecrübelerinin tamamını Codemaster firması ile paylaşacaklarını belirten Andrew Wilson ilerleyen süreçlerde oyuncuları benzersiz deneyimler beklediğini dile getirdi.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Electronic ArtsCodemaster12 Milyar DolarSatış
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