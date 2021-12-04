Elden taksitle cep telefonu satışı yapan yerler nereleri ?

Uzun vadelerle cep telefonu almayı isteyenler alışveriş kredisi veya elden taksit ile cep telefonu satış opsiyonlarını kullanıp vade sayısını uzatmaya çalışıyorlar. Alışveriş kredisi kullanıp cihaz alabilmek için kredi skorunun riskli seviyesiin üstünde olması gerekmekte. Bu şartı taşıyan kişilerse elden taksit ve senet ile cep telefonu satışı yapan yerleren 12 aydan fazla vade imkanı ile akıllı cihaz alabiliyorlar.

Cep telefonu satışlarında taksit oluyor mu?

Cep telefonu satışlarında taksitler, kredi kartı, elden senet ya da krediyle yapılıyor. İstenilen yöntem doğrultusunda taksit sayıları üç ya da otuz altı ay arasında değişiklik gösteriyor.

Cep telefonlarında krdei kartı taksit sınırı cihaz bedeline göre belirleniyor. Değeri 3500 TL'den az olan cihazların taksidi 12 ay, 3500 TL'den fazla cihazlarınsa maksimum üç ay taksidi oluyor.

Elden senet ile cep telefonlarına kaç ay taksit yapılıyor?

Senet ile kredi kartına taksit sayıları mağazaların uygulamasına göre değişiyor. Gereken durumlarda kefil ihtiyacı olan kredi kartsız taksit ile cihaz satımlarında vadeler 24 aya dek çıkabiliyor.

Telefon kredisi ile taksit ise 36 ay oluyor. Düşürülen ihtiyaç kredisinin vade sayısının sonrasında cihaz satımlarında alışveriş kredisi kullanıldığı zaman, 36 aya dek cehaz bedeli taksidi yapılabiliyor.

Elden taksit ve senet ile cep telefonu satımı yapan yerler neresi?

- MediaMarkt

- EVKUR

- Teknosa

- Arçelik

- Vatan Bilgisayar

- EVDİZ

- Soylu AVM

- Beko ve Vestel mağazaları

- Mutlu Evim

- GMS operatörleri

MediaMarkt elden taksit ile cep telefonu satışı

MediaMark'ın elden taksit ile cep telefonu satışından faydalanmak için 12 aya dek vade yapma şansı bulunuyor. Denizbank, Yapı Kredi ile Garanti BBVA ile anlaşması olan mağaza, alışveriş kredisinin üstünden 3, 6, 12 ay taksit ile cep telefonu satışları yapıyor.

EVKUR senet taksidi ile cep telefonu satışı

EVKUR senetli telefon satışlarında herhangi bir peşinat ödemesi yapmaya gerek yoktur. EVKUR aracılığıyla 12 aya dek senede taksit imkanıyla cep telefonu almak mümkün. Minimum 18 yaşında ve düzenli geliri bulunan kişiler, EVKUR'dan peşinatsız ve elden taksit ile cep telefonu alabiliyorlar.

Teknosa senet ile cep telefonu satışı

Teknosa, taksitli telefon satışlarını alışveriş kredisiyle yapıyor. Senet ile Teknosa mağazaları ile online alışveriş sitesi aracılığı ile akıllı telefon satımı yapılmıyor. Kişiler alacakları telefonu belirledikten sonra 36 aya dek vade imkanıyla Teknosa şubeleri ya da 2229'a yollayacakları mesaj ile alışveriş kredisi başvuru işlemlerini yapabilirler.

2229'a yollanacak mesaj için "TEKNOSA" BOŞLUK "T.C Kimlik no" yazılmalıdır. Yollanan mesaj ya da yapılan şahsi başvurunun sonrasında ING alışveriş kredisi kullanılıp 36 aya dek varan vade imkanıyla TEKNOSA mağazalarından cep telefonu alım işlemleri yapılabiliyor.

Arçelik elden taksitle cep telefonu satışı

Arçelik mağazalarında elden taksit ile telefon satışları 12 aya dek vadeyle fiziki mağazalardan yapılıyor. İşlemler Arçelik intenet sitesi üzerinden yapılamamakta. Elden taksit ya da senet ile cep telefonu satışı yapan yerlerden biri olan Arçelik mağazalarında, iyi bir kredi notu olanlar ve düzenli geliri bulunanlar akıllı cep telefonlarını 6 ve 12 aya dek vade imkanıyla alabiliyorlar.

Vatan Bilgisayar taksit ile cep telefonu satışı

Vatan Bilgisayar'dan taksit ile cep telefonu almak için alışveriş kredisi kullanılıyor. Kredi başvuruları Vatan Bilgisayara ait mağazalarda görevli Fibabanka temsilcisi aracılığı ile yapılıyor. Fibabanka alışveriş kredisiyle mağazada, 6, 12 ve 24 ay taksit ile telefon satın almak mümkün.

Evdiz elden taksit ve senet ile cep telefonu satışı

Evdiz elden taksit ve senet ile cep telefonu satışlarını 12 aya varan vadeyle yapıyor. Evdiz'in ülkemizin farklı bölgelerinde toplamda yirmi tane mağazası vardır. Bu mağazalara yapılacak başvuruyla peşinat olmadan senet ile cep telefonu taksidi yapılıyor.

Evdiz mağazaları şu illerdedir;

- Bursa

- Edine

- Eskişehir – 3 şubesi var

- Kırklareli – 2 şubesi var

- İstanbul – 5 şubesi var

- Sakarya

- Samsun

- Şanlıurfa

- Tekirdağ – 5 şubesi var

Soylu AVM taksit ve elden senet ile cep telefonu satışı

Soylu AVM senede taksit ile 24 aylık vadeyle cep telefonu satışı yapıyor. Soylu AVM mağazalarına yapılan başvurudan sonra senede taksit yapılıyor. Soslu AVM'nin ülkemizin çeşitli bölgelerinde toplam 31 tane mağazası bulunuyor.

Soylu AVM mağazaları şu illerdedir;

- Adana

- Aksaray

- Amasya

- Aydın – 2 mağazası var

- Çorum

- Denizli – 2 mağazası var

- Eskişehir

- Giresun

- İstanbul – 7 şubesi var

- İzmir – 2 şubesi var

- Karaman

- Kayseri

- Mersin – 3 şubesi var

- Ordu – 3 şubesi var

- Osmaniye

- Samsun – 2 şubesi var

- Trabzon

Beko ve Vestel mağazaları taksit ile cep telefonu satımı

Bu mağazaların satışları, mağazaya yapılan başvurulardan sonra yapılıyor. 2 mağazanın da cep telefonu taksit sayısı, elden taksit ile 24 aya dek çıkıyor. Ancak markaların tüm mağazalarında senet ile taksit yapılmıyor.

Mutlu Evim peşinatsız senet ile cep telefonu satışı

Başvurular mağazalardan ve web sitesinden yapılıyor. Mağazanın senet ile yaptığı satışlarda maksimum taksit 24 aydır. Emeklilerin hiçbir belge ibraz etme zorunluluğu olmadan senet ile cihaz satın alabildikleri mağazada, senet ile alışveriş için aranan şartlar şunlardır;

- SGK’lı olarak kamu veya özel sektörde çalışmak,

- Alışveriş tutarına bağlı olarak talep edilebilecek ipotek şartını karşılamak,

- En az 1.000 kredi notuna sahip olmak,

- Takipte bulunan borsa sahip olmamak.

Faturalı hatta ek taksit ile telefonm alımı

Tarifeye ek taksit ile telefon satışı tüm operatörler tarafından müşteriye belirli şartlar ile sunuluyor. İşlemler, kullanılmakta olan hatta ait en yakın bayi aracılığı ile yapılıyor. Elden taksit ve senet ile cep telefonu satışı yapan yerlerden telefon almayı isteyenler, aranan şartları taşıdıkları taktirde kullanmakta oldukları tarifeye ek tutar ödemeyi kabul edip 24 aya dek taksit ile cep telefonu satın alabilmekteler. Kişilerden aranan şartlar şu şekildedir;

- En az 6 ay süresince operatöre ait faturalı hat kullanıyor olmak,

- Ödenmemiş fatura borcu bulunmamak.