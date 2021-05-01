Ekşisözlük çöktü mü? 1 Mayısıs 2021 Ekşi sözlük neden açılmıyor?

İntenet ortamının en çok tartışma konusu olan ve bazen yapılan yorumlarla ülke gündemini etkileyebilen site ekşi sözlüğe akşam saatlerinde giriş sağlanamadı. Bu durum üzerine kullanıcılar ekşi sözlüke neden girilemediğini araştırmaya başladı. Ekşisözlüğe neden girilemedi? Ekşi sözlük çöktü mü? İşte detaylar.

Akşam saatlerinde kısa bir süre giriş sağlanamayan ekşi sözlük daha sonra normal duruma dönmeye başladı ve kullanıcılar giriş yaparak yorumlarına devam ediyor. Ama yine de bazen zaman zaman da hata veren site. yetkililer tarafından düzeltilmeye çalışılıyor.