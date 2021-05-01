İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Ekşisözlük çöktü mü? 1 Mayısıs 2021 Ekşi sözlük neden açılmıyor?

Ülkemizin en çok sevilen ve ziyaret edilen sitelerinden olan halk arasında ekşi olarak biline ekşisözlük'e akşam saatlerinde erişim sağlanamadı. Ekşi sözlüğe neden girilmiyor. Ekşi sözlük çöktü mü? Ekşi sözlüğe ne zaman erişim sağlanacak? İşte detaylar.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:27
Ekşisözlük çöktü mü? 1 Mayısıs 2021 Ekşi sözlük neden açılmıyor?
Takip Et:

İntenet ortamının en çok tartışma konusu olan ve bazen yapılan yorumlarla ülke gündemini etkileyebilen site ekşi sözlüğe akşam saatlerinde giriş sağlanamadı. Bu durum üzerine kullanıcılar ekşi sözlüke neden girilemediğini araştırmaya başladı. Ekşisözlüğe neden girilemedi? Ekşi sözlük çöktü mü? İşte detaylar.

Akşam saatlerinde kısa bir süre giriş sağlanamayan ekşi sözlük daha sonra normal duruma dönmeye başladı ve kullanıcılar giriş yaparak yorumlarına devam ediyor. Ama yine de bazen zaman zaman da hata veren site. yetkililer tarafından düzeltilmeye çalışılıyor. 




Son Güncelleme: 01.05.2021 23:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EkşisözlükErişim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dacia yeni logosu nasıl? Dacia yeni logosu tanıtıldı
Dacia yeni logosu nasıl? Dacia yeni logosu tanıtıldı
Brawl Stars çöktü mü, neden girilmiyor? Brawl Stars ilerleme neden duruyor?
Brawl Stars çöktü mü, neden girilmiyor? Brawl Stars ilerleme neden duruyor?
PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?
PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?
Fiat 500 Hibrit Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fiat 500 Hibrit Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
TRT Bil Bakalım uygulaması indir - TRT Reklamsız bilgi yarışması uygulaması IOS - ANDROID APK
TRT Bil Bakalım uygulaması indir - TRT Reklamsız bilgi yarışması uygulaması IOS - ANDROID APK
Sons of The Forest ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu?
Sons of The Forest ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu?

Popüler Haberler

Ekşisözlük çöktü mü? 1 Mayısıs 2021 Ekşi sözlük neden açılmıyor?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti Show TV
Kardeşlerim dizisinin çekildiği okul nerede, hangi okulda çekiliyor?
Kardeşlerim 12.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti ATV
Lokantada çalışanlara yönelik yapılan 1500 TL yardım ödemesi nedir? 1500 TL çalışan yardımı nasıl alınır?
Sergen Yalçın Hatay maçı için ne söylemişti?
Gönül Dağı 27.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti TRT 1
Survivor 2021 81. bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi
Sergen Yalçın: Göreceğiz cumartesi ne olacağını
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?
Akıncı 19.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti ATV
Şartlı eğitim yardımı hangi ayda verilir? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadar oldu?
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Nisan 2021
Kuzey Yıldızı Sefer öldü mü, diziden ayrıldı mı? Toygan Avanoğlu diziden neden ayrıldı?
Canlı izle Beşiktaş Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK - Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Beşiktaş Hatayspor maçı sarı kart sınırında olan oyuncular kim? Sarı kart görürse Galatasaray maçında cezalı olacak oyuncular
Hatayspor Teknik direktörü Ömer Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.