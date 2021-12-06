Ehliyet gerektirmeyen Citroen Ami aracı ücreti ve özellikleri

Fransız markası Citroen’den etkileyici araba! Fransız otomotiv üreticisi Citroen tarafından geliştirilen ve kısa bir süre önce satışa sunulan Citroen Ami’nin Türkiye’ye geleceği kesinleşti. Şehir içi ulaşım adına tasarlanmış olan Citroen Ami’nin ücreti ve kullanım gereksinimleri merak konusu oldu. İçerisine 2 kişinin oturabileceği bir elektrikli araç olan Citroen Ami, Fransa’da ehliyet gerektirmemekte.

Citroen Ami’nin Fransa’da ehliyeti olmayan kişiler tarafından da kullanılabiliyor. “Ami” kelimesi ise Fransızca’da “Arkadaş” anlamına gelmekte. Fransa’da aracı kullanabilmek için tek gereksinim ise 14 yaşın üzerinde olmak. Çeşitli Avrupa ülkelerinde yaş sınırı 16 olarak belirlenirken Türkiye’de de böyle bir uygulamaya geçilip geçilmeyeceği merak konusu oldu.

Motosiklete 4 tekerlekli bir altenatif olarak adlandırılan elektrikli Citroen Ami’nin Türkiye’de ehliyet gerektirip gerektirmeyeceği henüz açıklanmadı. Aracın azami hızı ise 50 kilometre olarak belirlendi. Aracın 5.5 kWh kapasiteli olan lityum iyon bataryası 70 kilometre dayanmakta. Ev tipi prizlerde ise araç 3 saatte şarj olabilmekte. Avrupa’da 6 bin Euro’dan satışa çıkarılan Citroen Ami’nin Türkiye fiyatı kesin olarak bilinmemekte.

