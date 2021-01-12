Edevlet reklam ve İstenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır?

Telefonlara gelen reklam, tanıtım ve benzeri mesajlar artık engellenebilecek. Şirketlerden gelen aramalar ve SMS’ler artık engellenebiliyor.

SMS engelleme nasıl yapılıyor?

Birçok kişi gün içerisinde gelen bilgilendirme, tanıtım ve buna benzer SMS’lerden rahatsız durumda. Bu SMS’lerden yeni getirilen yasayla birlikte engellenebiliyor. Android sistemli telefon kullanan kişiler mesajlar menüsünün üstünde yer alan ayarlar sekmesindeki mesajları engelle kısmına girip, “bir kuruluştan gelen mesajları engelle” kutucuğuna tıkladıktan sonra bilgilendirme mesajlarının sonunda yer alan kodu girerek engelleyebiliyor.

iOS işletim sistemli telefonlarda da işlemler sırasıyla şu şekildedir;

Gelen mesaja girin ve bu mesajın bilgi ekranına girin.

Ardından ayarlar bölümünden mesajlara girin ve “Bilinmeyenleri Filtrele” seçeneğine tıklayın. Bu engelleme işlemi sırasında kod istenmez. Ancak yapılan engelleme işlemi kesin sonuç verir.

Bu işlemlerin dışında mesajları engelleyen bazı uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar kesin sonuç vermediği gibi güvenli değildir.