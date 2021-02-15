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EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV ayarlama nasıl yapılır?

Okullarda ikinci dönemin 15 Şubat itibarıyla başlamasıyla EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV ayarlama nasıl yapılır yeniden gündeme geldi. İçeriğimizi inceleyerek EBA TV frekans bilgilerine ulaşabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:59
EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV ayarlama nasıl yapılır?
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Salgın nedeniyle eğitimde uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle dersler EBA TV üzerinden verilmeye başladı. İkinci dönem dersleri 15 Şubat 2021 saat 09.00 itibariyle kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin eğitim aldığı EBA TV’nin frekans bilgileri ve ayarlama işlemlerini paylaştık.

EBA TV frekans bilgileri

HD yayın alış bilgileri:

Frekans: 12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD yayın bilgileri:

Frekans: 11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

EBA TV frekans ayarlama işlemleri

EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere 3 farklı kanaldan; HD ve SD yayın olmak üzere toplam 6 kanaldan yayınlanmaktadır.

SD (Standart çözünürlüklü):

EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul ve EBA TV lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden:

Frekans: 1916 MHz,

Polarizasyon: Vertical (Dikey),

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

TKGS sistemine sahip uydu alıcılar ve uydu alıcılı TV’lerde:

EBA TV İlkokul SD: 89. Kanal

EBA TV Ortaokul SD: 90. Kanal

EBA TV Lise SD: 91. Kanaldan yayınlanmaktadır.

HD (Yüksek çözünürlüklü)

EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul ve EBA TV lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden:

Frekans: 12.084 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

TKGS sitemine sahip uydu alıcılar ve uydu alıcılı TV’lerde:

EBA TV İlkokul HD: 86. Kanal

EBA TV Ortaokul HD: 87. Kanal

EBA TV Lise HD: 88. Kanaldan yayınlanmaktadır.

EBA TV Kablo TV’de hangi kanallarda?

EBA TV İlkokul: TURKSAT KabloTV – 932. Kanal

EBA TV Ortaokul: TURKSAT KabloTV – 933. Kanal

EBA TV Lise: TURKSAT KabloTV – 934. Kanal

EBA TV İlkokul HD: TURKSAT KabloTV – 465. Kanal

EBA TV Ortaokul HD: TURKSAT KabloTV – 466. Kanal

EBA TV Lise HD: TURKSAT KabloTV – 467. Kanal

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:59
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EBA TVFrenkansUydu
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