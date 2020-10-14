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EBA için Türk Telekom ücretsiz 8 GB kampanyası

EBA için Türk Telekom tarafından sağlanan 8 GB kampanyasına katılımda bulunmak, 8 GB paketinden kalan kullanımı görmek ve Türk Telekom EBA 8 GB kampanyasının ne zamana kadar süreceği okuyucu tarafından merak ediliyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 23:16
EBA için Türk Telekom ücretsiz 8 GB kampanyası
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Covid-19 döneminde önlem amaçlı olarak uzaktan eğitim modeli devreye girdi. Uzaktan eğitim modellerinden biri olan EBA uygulaması için yapılacak olan işlemlerde 8 Gigabayt intenet Türk Telekom abonelerine herhangi bir fiyat bulunmadan bedava olarak veriliyor. Önceki EBA uygulamasına verilen 3 Gigabaytın üzerine 5 gigabayt ekleyerek 8 gigabayta çıkartmıştır. Mevcut olarak uygulanan 8 gigabayt ise Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülmektedir, Covid-19 salgını ile birlikte derslerin öğrencilere intenet ve televizyon aracılığı ile devam edileceğini bildiren MEB, öğrencilerin kolaylık içinde derslere katılım sağlayabilmeleri için Türk Telekom iş birliği ile Türk Telekom abonelerine faturasız veya faturalı fark bulunmadan 8 Gigabayt EBA için intenet verilmiştir. Türk Telekom kampanyasından yararlanmak için ise yapılması gereken 5555 kısa mesaj olarak EBA yazıp gönderilmelidir. EBA kullanımında ise ne kadar intenet kaldığını öğrenmek için tekrar 5555’ e kısa mesaj olarak KALAN EBA olarak yazılmalıdır. Kampanyadan Pttcell, Bimcell ve Teknosacell yararlanamaz. Kampanyanın süresi ise 1 sene daha aktif olacak ardından bitecektir. Kampanya iptali için ise 5555 IPTAL EBA yazıp kısa mesaj olarak gönderilmelidir.

 

 


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 23:16
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