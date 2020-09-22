EA FIFA konusunda paylaşımda bulundu! FIFA 21'in demo sürümü olmayacak!

Her yıl yenisi çıkan FIFA oyun serisinin üretici firması Electronic Arts, Twitter hesabı üzerinden futbolseverleri üzecek bir açıklamada bulundu. FIFA 21 adlı oyunun demo sürümünü bekleyen futbolseverler, EA tarafından yapılan açıklama ile birlikte oyunun demo sürümünün olmayacağını öğrendi.

EA tarafından yapılan paylaşımda oyunun demo sürümünün olmayacağını, geliştirici ekibin demo sürümün yerine yeni oyun konsolları ile oyunun uyumlu bir şekilde çalışması için çaba göstereceklerini açıkladı.

EA Play aboneleri 1 Ekim’den itibaren FIFA 21’e 10 saat erişebilecekler

EA tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre EA Play aboneliği bulunan kişilerin 1 Ekim’de oyunu 10 saat deneyebileceklerini açıkladı. Oyunun tüm dünyaya açık olarak piyasaya sürüleceği tarih ise 9 Ekim olarak duyuruldu. Oyun birçok açıdan FIFA 20 ile aynı özellikleri barındıracak yorumlarının cevabını görmek için 9 Ekim tarihini beklemek gerekecek.