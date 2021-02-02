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E-posta gönderebilen ıspanaklar mayınları tespit ediyor!

Bilim insanları tarafından yapraklarına yerleştirilen sensörler aracılığıyla e-posta gönderebilen ıspanaklar yetiştirildi. Ispanaklar, çevrelerinde yer alan patlayıcıları tespit edebiliyor.

02 Şubat 2021 Salı 21:29
E-posta gönderebilen ıspanaklar mayınları tespit ediyor!
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Bilim adamları tarafından geliştirilen ıspanaklar elektronik posta yani e-mail gönderebilecek. Ispanaklar, nano teknolojiyle geliştirildi. Üzerlerine yerleştirilen sensörle aracılığıyla mayın gibi patlayıcı maddeleri tespit edip sinyal gönderebilecekler.

 

Ispanaklar, kökleri sayesinde yerin altına gömülmül olan patlayıcıları tespit edebilecek. Ispanakların gönderdiği sinyaller, kızıl ötesi kameralarla okunacak ve gerekli yerlere e-posta gönderilecek.

 

 

Araştırma, Michael Strano tarafından yürütülüyor. Strano, bitkiler patlayıcıları tespit edebilsin diye nanopartikül toz parçaları kullanılıyormuş. Bitkilerin fotosentez yapma becerilerini değiştirilmiş ve bu sayede bitkiler yanmaya, patlamaya sebep olan nitrik oksidi tespit edebilmeye başlamış.

 

Strano, bitkilerin çevreye karşı çok hassas olduklarını belitti. Bitkiler, toprakta, havada ve suda yaşanan bütün değişikleri hemen tespit edebiliyor. 



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:29
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Anahtar Kelimeler:
Bilim AdamlarııspanakMayınE-postaKızılötesi
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