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E-Devlet Digitürk abonelik iptali nasıl yapılır?

Kullanım için üyelik şartı bulunan bazı platformların abonelik iptal işlemi esnasında yaşanabilen sıkıntılardan dolayı devlet tarafından abonelik iptal işlemlerinin bundan sonra e-Devlet aracılığı ile yapılması doğrultusunda karar alındı. Bu karar sonucu abonelik iptali işlemleri e-Devlet aracılığı ile yapılacak platformlardan bir tanesi de Digitürk oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:21
E-Devlet Digitürk abonelik iptali nasıl yapılır?
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Abonelik hizmetlerini ücret alarak veren bazı platformlar, kullanıcılar aboneliklerini iptal etmek için talepte bulundukları zaman kullanıcıları zorlu bir sürece sokuyorlardı. Üyeliklerini iptal etmek isteyen kullanıcılar bu süreçten fazlasıyla rahatsız oldukları için devlet bu konuda yeni bir karar aldı.

 Devletin aldığı yeni karar doğrultusunda, aboneliğini iptal etmek isteyen kullanıcılar artık bu işlemlerini e-Devlet aracılığı ile hem kısa bir süre içinde hem de daha kolay olarak yapabilecekler. Bu karardan önce aboneliklerini iptal etmek isteyen müşterilerinin işlemlerini belirledikleri prosedürler ile gerçekleştiren Digitürk de bundan sonra e-Devlet aracılığı ile abonelik iptal işlemlerini kısa bir süre içinde gerçekleştirebiliyor.

Digitürk aboneleri önceden imzalı başvuru formu ve nüfus cüzdanlarının fotokopisi ile abonelik iptal işlemleri için başvuruda bulunabilirlerken, ayrıca 24 saatlik bir teyit süreci sonrası 7 iş günü içinde abonelik iptal işleminin oluşmasını beklemekte ve de cihazını teslim etmek zorundaydı. Ancak yenilenen iptal süreciyle birlikte artık bu işlemi dakikalar içinde gerçekleştirebilecekler.

 Digitürk abonelik iptali e-Devlet üzerinden nasıl yapılıyor?

  1. Adım:

    Digitürk abonelik iptal işlemi yapmak isteyenler ilk olarak e-Devlet’e giriş yapmalılar.

  2. Adım:

    e-Devlet’e giriş yapabilmek için; güvenli elektronik imza, kimlik kartı veya da intenet bankacılığı aracılığı ile giriş yapılmalıdır.

  3. Adım:

    Sisteme başarılı bir şekilde giriş yapıldıktan sonra sayfanın en alt kısmında yer alan “Abonelik Fesih Başvurusu” yazılı butona tıklanmalı.

  4. Adım:

    Ekrana gelen yeni sayfada bütün dijital platform isimleri liste olarak sıralanıyor. Bu listeden Digitürk yazılı seçeneğe tıklanmalı.

  5. Adım:

    Ekrana gelen yeni sayfada abonenin Digitürk abonelik bilgileri yer alacak. Bulunan bilgilerin sağ kısmında “ Fesih Başvurusu Yap” yazılı kısma tıklanmalı.

  6. Adım:

    Ekrana gelen yeni sayfada kimlik doğrulama işlemlerini yapmak gerekiyor. Bu işlem için, T.C kimlik no., nüfus cüzdanı bilgileri veya da Mavi Kart bilgileri kullanılabiliyor. İstenilen bilgilerin girilmesinden sonra el alt kısımda bulunan “Doğrula” butonuna tıklanmalı.

  7. Adım:

    Ekrana gelen yeni sayfada ilgili kısma abone olan kişinin telefon numarası yazılarak ekranın en alt kısmında yer alan “Devam et” butonuna tıklanmalı.

  8. Adım:

    Ekrana gelen yeni sayfada neden fesih başvuru işlemi yapıldığının nedenini belirlemek gerekiyor. Bu nedenin seçilmesi sonrası alt kısımda bulunan “Devam et” butonuna tıklanmalı.

  9. Adım:

    Ekrana gelen yeni sayfada istenilen kısma “Abonelik İptal Talep Formu” nu eklemek gerekiyor. Digitürk abonelik iptal talep formu, Digitürk’ün resmi intenet sitesinde doldurulup kaydedilerek e-Devlet sistemindeki ilgili yeri eklenmeli.

  10. Adım:

    İstenilen Digitürk Üyelik İptal Formunun sisteme eklenmesinin ardından en alt kısımda bulunan “Başvur” seçeneğine tıklayarak Digitürk üyelik iptal başvurusu oluşturulmuş oluyor.

Digitürk abonelik iptal başvurusunu gerçekleştirmiş olan aboneler, yaptıkları başvurunun üstünden kısa bir zaman geçince iptal işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamış olacaklar.



Son Güncelleme: 21.12.2020 15:21
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Anahtar Kelimeler:
DigiturkAbonelikİPTALE-devlet
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