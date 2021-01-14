e-Devlet çöktü mü? E-devlet neden giriş yapamıyorum?

E-Devlet sistemine giriş yapılmıyor. Birçok kullanıcı sisteme giriş yapamadığını belirtirken vatandaşlar sistemin ne zaman düzeleceğini merak ediyor.

Bilindiği gibi e-Devlet sistemi içerisinde vatandaşların resmi kurumlarda kullanacağı belgelerin yanı sıra birçok hizmet bulunuyor. Elektronik ortamların genişlemesiyle birlikte kullanımı giderek artan sistemde yaşanan sorun merak konusu oldu. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, açıklama yapılması halinde haberimizde detaylara yer verilecektir.

E-Devlet şifresi nasıl alınır ve sistemde hangi işlemler var?

E-Devlet şifresi PTT şubelerine gidilerek 2 TL karşılığında alınmaktadır. Her vatandaşlar aldıkları şifreyi sisteme girerken kullanmaktadır. S

Sistem içerisinde tüm kamu hizmetlerine ait işlemlerin yapılması mümkündür. Özellikle pandemi nedeniyle işlemlerin online olarak yapılmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından birçok hizmet e-Devlet sistemine bağlandı.

E-Devlet sistemine giriş nasıl yapılıyor?

PTT’lerden şifre alındıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresine girin. Bu adreste sizden kimlik numaranızı ve aldığınız şifrenizi girmeniz istenecektir. Bu bilgileri girerek sisteme giriş yapılır. İlk kez giriş yapanlar PTT’lerden aldıkları şifreyi sisteme giriş yaptıktan sonra değiştirmeli ve bu şifreyi kimseyle paylaşmamalıdır.