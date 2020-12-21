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Dünyanın en lüks 10 otomobili!

Bir otomobile sahip olmak isteyen bireylerin hayallerini kurduğu lakin fiyatlarından dolayı alımı bir hayli zor olan araçlardır. Bu haberimizde size fiyatları ile göz korkutacak olan lüks araçları listeledik. İşte piyasanın en lüks araçları!

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:13
Dünyanın en lüks 10 otomobili!
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Araba sektörü durmadan bir rekabet halindedir. Ünlü markalar her sene yepyeni arabaları ile karşı karşıya gelmektedir. Hem özellik hem de ücret yönünden rekabet haline giren markaların en üst modelleri genelde çok yüksek fiyatlardan işlem görmektedir. Bu nedenle birçok zenginin dikkatini çeker, çoğu insansa sadece bu araçlara bakarak iç geçirir. 

 

Dünyanın en lüks, en yüksek ücrete sahip 10 arabası! 

Dünyanın en lüks ve en yüksek ücrete sahip olan arabalarını sıralamak istersek ortaya şöyle bir şekil çıkmaktadır:

 

*Pagani Huayra BC,

 

*Bugatti Veyron,

 

*Lamborghini Veneno,

 

*Koenigsegg CCXR Trevita,

 

*Lykan Hypersport,

 

*Ferrari FXX -K,

 

*Rolls Royce Sweptail,

 

*Mecedes- Benz Mayısbach Exelero,

 

*Aston Martin Vulcan,

 

*Ferrari Pininfarina Sergio.

 

Pagani Huayra BC aracının özellikleri

Dünyanın en pahalı araçlarından birisi olan Pagahi Huayra BC, adını Rüzgar tanrısından almıştır ve donanımında V12 motor bulunmaktadır. Aracın yapında ise titanyum ve karbonun kullanım oranının fazla olmasından dolayı diğer arabalar ile arasında büyük bir fark gözlemlenebilir. Taşıdın ağırlığı tam olarak 2, 685 libredir. Bu aracın piyasadaki ücreti ise 2,6 milyon dolar civarındadır.

 

 

Bugatti Veyron aracının özellikleri

Dünyanın en tanınan pahalı araçlarından biridir. Bugatti Veyron’un üretimi sınırlı sayıda yapılmıştır ve içerisinde bulundurduğu dizaynda adeta kusur bulunamaz. Piyasadaki en yüksek motor güçlerinden birine sahip olan arama 100 kilometre hıza 2,7 saniyede ulaşmaktadır. Aracın piyasadaki satış ücreti ise 3,4 milyon dolardır.

 

Lamborghini Veneno aracının özellikleri

Dünyanın en pahalı araçlarından birisi olan bu aracı en özel kılan şeylerden birisi görüntüsüdür. Lamborghini Veneno harika görüntüsü ile dikkat çekmekle kalmaz, kendisi dünyada bulunan en nadir araçlardan bir tanesidir. Dünyada yalnızca 9 tane bulunmaktadır. Arabayı kullanma fırsatını yakalayan şoförler, arabanın başka bir araçta bulunamayacak bir sürüşü olduğunu dile getirmektedir. Aracın piyasadaki satış fiyatları ise 4,5 milyon dolar civarındadır.

 

Koenigsegg CCXR Trevita aracının özellikleri

Dünyanın en lüks ve ücreti en fazla olan araçlardan bir tanesidir. Koenigsegg CCXR Trevita’yı büyüleyici kılan; siyah karbondan oluşan ince detaylarıdır. Araç 1000 beygir gücü taşımakta. Araba hayranlarının düş dünyasından çıkmayan araçlardan bir tanesi denilebilir. Piyasadaki satış ücreti ise 2,1 milyon dolar civarındadır.

 

Lykan Hyperspor aracının özellikleri

Dünyanın en lüks ve ücreti en yüksek araçlardan bir tanesidir. Lykan Hypersport; elmas görünümü ve harika farları ile ilk bakışta gözünüzü alırken makas kapıları ile dikkatleri tamamen üzerine toplamaktadır. 385 kilometre hıza ulaşabilen araç, Hızlı Ve Öfkeli adlı yapımda kullanılmıştır. 100 kilometre hıza 2,8 saniyede ulaşmakta olan aracın fiyatı; 3,4 milyon dolar civarındadır.

 

Ferrari FXX-K

Ferrari markasının hayata getirdiği kusursuz araçlardan bir tanesidir. İşçiliğin detaylı bir şekilde yapılması ve asi görünümü onu dünyanın en lüks ve en pahalı araçlarından biri haline getirmektedir. Piyasadaki değeri ise 2,7 milyon dolar civarındadır.
 
 

Rools Royce Sweptail özellikleri

Listemizin en pahalı aracıdır. Ağır bir görünümü olmasının yanında araç eskitilmiş bir görünüme sahiptir. Donanımsal açıdan sayılmayacak bolca özelliği bulunan araçtan çok az sayıda üretilmiştir. piyasadaki değeri yaklaşık olarak 13 milyon dolardır.

 

Mercedes-Benz Mayısback Exelero

Mercedes markasının üretmiş olduğu en pahalı araçlardan bir tanesidir. 6 metre uzunluğunun yanında 3 ton ağırlığı bulunuyor. Bu otomobilin en etkileyici özelliği ise ağırlığına rağmen 350 kilometre hız yapabilmesidir. Aracın piyasadaki satış değeri ise 8 milyon dolar civarındadır.

 

Ferrari Pininfarina Sergio 

Mükemmel görünümü ile dikkatleri üzerine çeken araçtan dünya üzerinde sadece 6 tane bulunmaktadır. Bu aracın fiyatı ise 4,3 milyon dolar civarındadır.

 

Aston Martin Vulcan

Aston Martin Vulkan sadece pistlerde kullanılması için üretilmiştir ve dünya üzerinde yalnızca 24 tane vardır. V12 seviyesinde motora sahip bu araç, hız severlerin rüyalarından çıkmamaktadır. Piyasadaki satış fiyatı ise 2,4 milyon dolar civarındadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 19:13
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