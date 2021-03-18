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Dünyanın en hızlı interneti nerede? Türkiye'de en hızlı internet değerleri ne?

Koronavirüs salgınının getirdiği değişimlerden bir tanesi de internet kullanımı. Pandemi dönemiyle birlikte hem tüm dünyada hem de ülkemizde, internet kullanımı oldukça arttı. Bu da insanların hızlı internet isteğini arttırmış oldu. Peki, dünyanın en hızlı interneti nerede? Türkiye, en hızlı internetler sıralamasında kaçıncı? İşte tüm detaylar...

18 Mart 2021 Perşembe 17:14
Dünyanın en hızlı interneti nerede? Türkiye'de en hızlı internet değerleri ne?
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İntenet hayatımıza girdiği ilk andan itibaren, hayatımızı en çok etkileyen etkenlerden bir tanesi. Koronavirüs döneminde ise intenetin önemi oldukça arttı. Hem evde kalan insanlar, hem de işlerini, eğitimlerini uzaktan almak zorunda olan insanlar, intenete yöneldi. Bu da pandemi döneminde, intenet kullanımını oldukça arttırdı. Durum böyle olunca da insanların hızlı intenet kullanma isteği daha da arttı. Peki, dünyada en hızlı inteneti hangi ülke kullanıyor? Türkiye’de intenet hızı ne durumda?

Türkiye’de intenet hızı kaç? Dünyada kaçıncı?

Yapılan testlere göre Türkiye’nin intenet hızı 30.51 (Mbps) olarak belirlendi. Bu da Türkiye’nin, 170 ülke arasında 103. sırada yer aldığı anlamına geliyor. Dünyada en hızlı inteneti kullanan ülke ise Singapur oldu. 238.59 (Mbps) hızla intenet kullanan Singapur, dünyada en hızlı inteneti kullanan ülke oldu. Singapur’un ardından Hong Kong (231.70), Tayland (217.70) olarak ikinci ve üçüncü sırayı aldı. Dünyada en yavaş inteneti ise 2.77 (Mbps) hızla Türkmenistan kullanıyor.

Türkiye’de inteneti hızlandırmak için çalışmalar sürüyor. Bu çalışmaların başında ise Fiber geliyor. Ancak şu ana kadar Fiber’in altyapısı yeterince yaygınlaşamadı. Bu da Türkiye’de intenetin hızlanmasını engelleyen olayların başında geliyor. Türkiye’de birçok insan intenet hızından şikayetçi olurken, pandemi döneminde bu daha da önem kazanan bir noktaya geldi. Hızlı intenet kullanmak isteyen vatandaşlar sürekli intenetinden şikayetçi olurken, altyapıların güçlenmesini istiyor.



Son Güncelleme: 18.03.2021 17:14
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