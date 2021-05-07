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Dünya Şifreler Günü nedir, önemi nedir? Güçlü bir şifre nasıl seçilir?

Sanal alemin bize sunmuş olduğu her ortam mevcut şifreler ile korunmaktadır. Bazen kendimizin belirlediği bazen ise direk olarak verilen şifreler ile işlemlerinizi tamamlamaktayız. Baktığımız zaman çoğu şeyin bir bir özel günü olurken neden hayatımızın her yerinde dahil olmuş olan şifrelerin önemini vurgulamak için neden bir özel gün olmasın. İşte 7 Mayıs’ın Perşembe 2021 şifreler için ayrılmış özel bir gün. Bu konuyu daha ayrıntılarıyla açacak olursak Dünya Şifreler Günü nedir, önemi nedir? Güçlü bir şifre nasıl seçilir? Sorularının yanıtlayarak sizlere şifreler hakkında detayları anlamak istedi. İşte ayrıntılar.

07 Mayıs 2021 Cuma 13:18
Dünya Şifreler Günü nedir, önemi nedir? Güçlü bir şifre nasıl seçilir?
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Dünya Şifreler Günü’nün önemi nedir?

Aslında dünya şifreler günü olarak adlandırılan bugün hayatımızın her alanın da odak noktası olmuş şiflerin önemi kişilere arz edilmesi içinde bugünü belirleyerek bir amaç oluşturulmuştur. Bugün kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe karşı bilinç oluşturulması amacıyla önemlidir. Mevcut konuda ağlar tarafından oluşturulan web siteler ve uygulamalara birer şifre yardımıyla erişim sağlamaktayız. Bu erişim yolunda anahtar olan şifreleri bazen olduğundan daha kolay harfler ve simgeler ile oluşumlarını sağlamaktayız. Ne yazık ki bazen iyimser nitelik taşımayan kullanıcılar şifleri hacleyebilmektedirler. Önlem alarak oluşturulan güçlü şifreler aslında daha basit yollarla yapılmaktadır. Eğer belirtilen kurallar çerçevesinde şifrelerinizi oluşturursanız siber güvenliğin sağlanması mümkün hale gelir.  Oluşturulmuş olan dünya şifreler gününde siz kullanıcılara aktarılması planlanan şifrenizi kurarken yapılacak püf noktaları vurgulanmak istenmektedir.

Dünya Şifreler Günü’nde güçlü bir şifre nasıl oluşturulur?

Şifrenizi oluştururken yapmanız gereken bir takım önemli ipuçları var olmaktadır. İpuçlarına dikkat etmediğiniz taktirde şifreniz kolaylıkla ele geçirilip bilgileriniz yayılması hız kazanabilmektedir. İlk adımdaysa kendiniz hakkında tahmini zor şifreler tercih edilmesi en büyük şans olacaktır.  Size ait bir bilginin her yerde belli olarak verilmesi öneğin şehir, doğum, isim gibi ne yazık ki olumlu bir açı olarak yansımaz.

Aslında bu noktada yapmanız gereken ne kadar uzun şifre oluşturursanız sizin envanteriniz için o kadar olanaklı olacaktır. Uygulamalar ve site içerikleri kullanıcılarını korumak için belirletilen uzunluğun altındaki şifreleri kabul etme taraftarında olmuyorlar. Bunun yanı sıra belirlediğiniz şifrelini başı, sonu, ortasında sembol, rakam ekleyerek tahmin edilmesi güç hale getirebilirsiniz.

Güçlü şifre oluşturulurken nelere dikkat edilmeli

:

Yapılan şifrede küçük ve büyük harfler yer alırken simge ve sayılarda konulmalıdır.

Kelimeler oluşturmak yerine okunması zor karakterlere yer verilmelidir.

Özelliğiniz bulunduğu bir şeyi ya da nesne hayvan kimi figürasyonlara yer verilmemeli.

Bulunduğunuz yerde ya da şehirlerde memleket isimleri gibi olgular seçilmemeli.

Ayrıca oluşturduğunuz şifrelerinizi düzenli aralıklarla değiştirmelisiniz.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 13:18
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Anahtar Kelimeler:
şifrelergünü7mayısperşembeSibergüç
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