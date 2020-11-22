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Drone ehliyeti nedir, nasıl alınır? Drone ehliyet alma şartları ve gerekli belgeler

Drone kullanımının artması nedeniyle birçok kişi drone ehliyeti kurslarına başvuruyor. Başvuru yapmak isteyenler drone ehliyeti nedir, nasıl alınır, drone ehliyeti alma şartları ve gerekli belgeleri araştırıyor.

22 Kasım 2020 Pazar 21:22
Drone ehliyeti nedir, nasıl alınır? Drone ehliyet alma şartları ve gerekli belgeler
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insansız araç kullanımına yönelik cihazların kullanımı arttı. Bu cihazların başında ise dronelar geliyor. Bilindiği gibi birçok alanda kullanılan ve giderek kullanımı artan drone kullanımının belli şartlar bulunuyor.

Yasal olarak da kullanılması için belli şartları olan droneların hangi amaçla kullanıldığı önemlidir. Ticari olarak kullanılan dronelar için ehliyet gerekmektedir. Drone ehliyetleri İHA 0, 1, 2 ve 3 olarak farklı şekillerde verilir. Bu ehliyetlerin farkı drone büyüklüğü ve ağırlığına göre verilir. 25 kg ve üstünde olan dronelar için İHA2 ve 3 ehliyeti istenir. Hobi olarak kullanılan dronelar genel olarak 4 ila 25 kg arasında olur ve bu araçlar için İHA1 ehliyeti istenir. 500 gr ve 4 kg arasında olan dronelarda ise İHA0 ehliyeti istenir. Bunların yanı sıra ticari amaçlı kullanım söz konusu olduğunda bir eğitim alınması gerekmektedir.


Hobi amaçlı kullanılan dronelar için ehliyet şartı yoktur. Ancak resmi alanlar drone kullanılamaz ve izin alınamaz.

Gerekli belgeler

Drone ehliyeti almak için 18 yaşında olmak eğer 18 yaşında değilseniz bir veliniz ile kayıt yaptırmanız gerekir. Bunun yanı sıra Adli Sicil kaydının kursa verilmesi gerekir. Sicil kaydının yanı sıra sağlık raporu ve vesikalık fotoğraf başvurularda istenmektedir.

Ehliyet ücretli mi?

Drone ehliyeti kursları özel kurumlar olması nedeniyle verilen eğitimlerden ücret alınmaktadır.



Son Güncelleme: 22.11.2020 21:22
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Anahtar Kelimeler:
DroneEhliyet
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