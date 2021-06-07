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Dört büyük internet tarayıcısı güçlerini birleştiriyor

Apple, Google, Mozilla ve Microsoft şirketleri kendi internet tarayıcıları için güçlerini birleştiriyor. Bu dört büyük tarayıcı sayesinde geliştiricilerin rahatlaması bekleniyor.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:29
Dört büyük internet tarayıcısı güçlerini birleştiriyor
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Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Google, Apple, Mozilla ve Microsoft yeni bir proje için güçlerini birleştirmeye hazırlanıyor. WEGG isimli bir grup sayesinde tarayıcılar ortak bir eklentiyi kullanmaya başlayacak ve artık geliştiriciler bu konuda rahat edecek.

Kullanıcılar bir tarayıcıdan bir diğerine geçerken yaşadığı zorluklardan bir tanesi de önceki tarayıcıda bulunan eklentilerin yeni geçilen tarayıcıya taşınması oluyor. Bazen eklentilerin mevcut olmaması nedeniyle 3. parti yazılımlarla sorunun çözülmesi için uğraşılsa da hataların ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. İşte bu yüzden dört dev teknoloji şirketi, bu sorunların çözülmesi için iş birliği yapmak istiyor. Apple, Google, Microsoft ve Mozilla, ortak bir tarayıcı oluşturmak için hazırlıklarına başladı. Tarayıcının ‘’WebExtensions Community Group’’ adını alması bekleniyor.

Tarayıcının iki önemli misyonu var. Birincisi eklentilerin daha az emek ile hazırlanması ve tüm tarayıcılarda kolay şekilde çalışması. İkincisi ise kötü yazılımlara karşı daha güvenli ve hızlı bir tarayıcı olmak.


Son Güncelleme: 07.06.2021 20:29
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Anahtar Kelimeler:
AppleGoogleMozillaMicrosoft
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