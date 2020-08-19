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Dondurulmuş Instagram hesabı geri nasıl açılır? 2020 Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden açma işlemleri

Instagram hesabını donduran kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de tekrar hesaplarını açabilecek miyim sorusudur. Bu sorunun cevabını merak eden kullanıcılar, dondurulmuş hesaplarını açmak için yapmaları gerekenleri araştırmaya başlamıştır.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 23:02
Dondurulmuş Instagram hesabı geri nasıl açılır? 2020 Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden açma işlemleri
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Instagram kullanıcılarının çoğu sosyal medyadan sıkıldıkları anda hesaplarını dondurmaktadır. Hesabını donduran kişilerin hesaplarına takipçileri dahil kimse ulaşamaz. Hesabını donduran kişiler tekrar Instagram’a dönmek istediklerinde ise bazı adımları takip etmelidir.

Dondurulmuş Instagram hesabı geri açılır mı?

Instagram hesabı dondurma işlemi kullanıcılar tarafından kolayca yapılabilmektedir. Sosyal medyaya ara vermek isteyen kullanıcılar ayarlardan hesaplarını neden dondurduklarını belirterek hesaplarını dondurabilmektedir.

Hesabını dondurmuş olan kişiler istedikleri zaman tekrar hesaplarını aktif hale getirebilmektedir. Yani hesabı donmuş olan kişilerin yeni bir Instagram hesabı açmasına gerek yoktur.

Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden nasıl açılır?

  • Öncelikle hesabını donduran kullanıcılar yeniden aktif hale getirmek için 1 ya da 2 gün beklemek zorundadır. Bu süreyi beklemeden hesabını açmaya çalışan kişiler karşısında kullanıcı bulunamadı ifadesini görecektir.
  • Dondurma işlemi uygulanan hesapların yapay zekası diğer işlemleri kolay kolay algılamadığı için kişinin ilk giriş denemesinde hesabı aktif hale gelmemektedir.
  • 24 ile 48 saat arası beklenildikten sonra Instagram hesabının açılmaya çalışılması gerekmektedir.
  • Hesabını aktif hale getirmek isteyen kişiler normal şekilde giriş yaparak hesabını aktif hale getirebilir.


Dondurulan Instagram hesabının şifresini hatırlamıyorum ne yapmalıyım?

Instagram hesabını donduran kişiler, bu dondurma işleminin ardından uzun bir süre geçmesi halinde şifrelerini unutmaktadır. Şifresini unutan kişiler Instagram hesabını tekrar aktif hale getirmek için ne yapması gerektiğini merak etmektedir. Şifre işlemleri için şu adımlar takip edilebilir:

  • Instagram açılır.
  • Açılan sayfada giriş yaparken sorun mu yaşıyorsun yazısını tıklanır.
  • Açılan sayfada kullanıcı adı yazılarak mail alınır.
  • Maildeki link açılarak, daha önce Instagram’da paylaşılmış bir fotoğraf kırpma veya filtre uygulanmadan yollanır.
  • Bu fotoğrafın kontrolü birkaç gün sürebilir.
  • Instagram hesabını alabilmek adına bir fotoğraf daha aynı şekilde yollanır.
  • Yetkililer tarafından incelemenin ardından Instagram kullanıcıya yeni bir şifre verir.

 

 



Son Güncelleme: 19.08.2020 23:02
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