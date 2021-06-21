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Dondurulan Instagram hesabı silinir mi, kapanır mı?

Sosyal medya üzerinden sıkça kullanılan uygulamalardan olan İnstagram’a ara vermek isteyenleri hesabı dondurma işlemi ile gerçekleştirir. Bunun üzerine dondurduktan sonra hesap silinir mi soruları da sıkça sorulmaya başladı. İnstagram üzerinden dondurulan hesaplar kapanır mı? Konu hakkında merak edilenler detayları ile haberimizde

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:25
Dondurulan Instagram hesabı silinir mi, kapanır mı?
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İnstagram kullanıcıları hesaplarını dondurma ya da silme özellikleri ile ara verebilir. Hesabını dondurma işlemi yapan kişiler hesaba aylarca da giriş yapmasa o hesap silinmez ve istenildiği zaman giriş yapılabilir. Fakat hesabı silme işlemi yapılırsa kişi tarafından 7 gün içerisinde giriş yapılmasa hesap silinir.

Bunun yanı sıra kişiler aktif kullanmadıkları hesaplarına 3 yıl içerisinde giriş yapmazsa dondurulduysa ya da hiçbir işlem yapılmadıysa bile silinir. Bu yüzden hesaplara aralıklı da olsa giriş yapılması tavsiye ediliyor.


Son Güncelleme: 21.06.2021 16:25
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Anahtar Kelimeler:
Instagram Hesap KapatmaSosyal Medya Hesap Silme
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