Dondurulan Instagram hesabı silinir mi, kapanır mı?

İnstagram kullanıcıları hesaplarını dondurma ya da silme özellikleri ile ara verebilir. Hesabını dondurma işlemi yapan kişiler hesaba aylarca da giriş yapmasa o hesap silinmez ve istenildiği zaman giriş yapılabilir. Fakat hesabı silme işlemi yapılırsa kişi tarafından 7 gün içerisinde giriş yapılmasa hesap silinir.

Bunun yanı sıra kişiler aktif kullanmadıkları hesaplarına 3 yıl içerisinde giriş yapmazsa dondurulduysa ya da hiçbir işlem yapılmadıysa bile silinir. Bu yüzden hesaplara aralıklı da olsa giriş yapılması tavsiye ediliyor.