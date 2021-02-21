Doğru mu? uygulaması nedir? Doğru mu? nasıl kullanılır? Doğru mu uygulaması amacı nedir?

Doğru mu? Uygulaması üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğru mu? Uygulaması ile ilgili şunları da söyledi:

“ Sosyal medya platformları üzerinden yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandı.”

Doğru mu? Uygulamasının test aşamasında olduğunu aktaran Altun, yakın bir süreçte yayına ve kullanıma açık hale gelecek bu uygulama ile hakikat mücadelesinde güçlü aygıt olacağını da vurguladı.

Uygulama ANDROİD ve İOS destekli

Fahrettin Altun, Twitter hesabında yapmış olduğu paylaşımda ile Doğru mu? Uygulamasının tanıtım broşürleri yer aldı. Broşürde Doğru mu? Uygulamasının İOS ve Android destekli olacağına broşürde, ‘Pek yakında IOS ve Android marketlerde’ ifadeleriyle belirtilmiştir.

