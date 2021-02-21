İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Doğru mu? uygulaması nedir? Doğru mu? nasıl kullanılır? Doğru mu uygulaması amacı nedir?

Yeni medyanın gelişimiyle sosyal medya platformlarında paylaşılan ve yazılan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Doğru mu? Uygulaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tarafından geliştirilen bir uygulamadır. Doğru mu? Uygulaması nasıl kullanılır? Uygulamanın amacı nedir? Sorularına İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama getirdi. İşte detaylar…

21 Şubat 2021 Pazar 12:22
Doğru mu? uygulaması nedir? Doğru mu? nasıl kullanılır? Doğru mu uygulaması amacı nedir?
Takip Et:

Doğru mu? Uygulaması üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğru mu? Uygulaması ile ilgili şunları da söyledi: 

“ Sosyal medya platformları üzerinden yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandı.”

Doğru mu? Uygulamasının test aşamasında olduğunu aktaran Altun, yakın bir süreçte yayına ve kullanıma açık hale gelecek bu uygulama ile hakikat mücadelesinde güçlü aygıt olacağını da vurguladı. 

Uygulama ANDROİD ve İOS destekli 

Fahrettin Altun, Twitter hesabında yapmış olduğu paylaşımda ile Doğru mu? Uygulamasının tanıtım broşürleri yer aldı. Broşürde Doğru mu? Uygulamasının İOS ve Android destekli olacağına broşürde, ‘Pek yakında IOS ve Android marketlerde’ ifadeleriyle belirtilmiştir. 



Son Güncelleme: 21.02.2021 12:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni PlatformDoğru Mu?İletişim BaşkanlığıTwitter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medya propagandaları 'Doğru mu?' platformuyla tarihe karışıyor!
Sosyal medya propagandaları 'Doğru mu?' platformuyla tarihe karışıyor!
2021 yılının en popüler ücretsiz uygulamaları
2021 yılının en popüler ücretsiz uygulamaları
Paribu çöktü mü? Resmi açıklama geldi
Paribu çöktü mü? Resmi açıklama geldi
WhatsApp, yeni gizlilik ilkelerinden vazgeçmedi: Kullanıcılara hatırlatma mesajı gönderilecek!
WhatsApp, yeni gizlilik ilkelerinden vazgeçmedi: Kullanıcılara hatırlatma mesajı gönderilecek!
e-Devlet iOS versiyonuna yeni özellikler geldi!
e-Devlet iOS versiyonuna yeni özellikler geldi!
Turkcell, 2020 yılındaki bilançosunu duyurdu!
Turkcell, 2020 yılındaki bilançosunu duyurdu!

Popüler Haberler

Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 yılında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri
ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Masum 337. Bölüm bölüm fragmanı ve 22 Şubat 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Facebook Messenger ödeme talebi oluştur butonu nedir, ne işe yarıyor?
1000 ASDEP personeli alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
Bankaların kredi faiz oranları 8 Ocak 2021 ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
Elazığ İl Özel İdaresi personel alımı başvuruları devam ediyor!
Devletten yaşlıya, engelliye, ve dar gelirli vatandaşa 275 Milyar yardım desteği geliyor!
2021 yılı için Şubat en avantajlı ihtiyaç kredisi veren banka hangisi?
19 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Kova burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021
Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.