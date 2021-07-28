Discord'a, beklenen başlık özelliği getirildi

Dünyanın popüler uygulamalarından birisi olan Discord, özellikle geçtiğimiz sene ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile beraber kullanıcı sayısını oldukça arttırmıştı.

Uygulamaya son zamanlarda gelen güncellemelerle beraber ufak topluluklar yerine büyük toplulukları buluşturmak amacını taşıyordu. Bu yeniliklerle beraber adeta Facebook, Instagram, Twitter gibi bir sosyal medya uygulaması şeklini alan platform için bir süredir beklenen özellik sonunda kullanıma sunuldu.

Geçen yıl gelen ‘’mesaj yanıtlama’’ özelliği ile beraber insanlar birbirini takip etmese de birbirine cevap verebiliyordu. En son gelen güncelleme ile beraber bu özellik bir üst seviyeye taşındı. Buna göre İngilizce ‘’Thread’’ adı verilen bu yenilikle beraber birden fazla kullanıcı tek mesajın altında tartışmalar başlatabilecek.

Güncelleme an itibariyle tüm cihazlarda kullanıma sunuldu.