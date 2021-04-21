Discord çöktü mü? 21 Nisan Görünüşe göre bağlantı sorunu yaşıyoruz... hatası

Son zamanların popüler iletişim uygulamalarından bir tanesi olan Discord’a bağlantı sıkıntısı merak edilmeye başlandı. Ağırlıklı olarak oyun oynayan insanların iletişim için kullandığı Discord’da yaşanan bağlantı sorunlarının neden kaynaklandığı araştırılıyor.

21 Nisan Discord çöktü mü?

Discord üzerinde yaşanan bağlantı sorunu araştırılmaya devam ederken pek çok kişi ‘Görünüşe göre bağlantı sorunu yaşıyoruz’ hatası alıyor. Discord sunucuları üzerinde aynı zamanda ‘1 sunucu daha geçici bir kesilmeden dolayı kullanım dışı’ hatası alınırken firma tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.