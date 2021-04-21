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Discord çöktü mü? 21 Nisan Görünüşe göre bağlantı sorunu yaşıyoruz... hatası

Son yılların popüler iletişim uygulamalarından birisi olan Discord'da 21 Nisan tarihi ile bağlantı sorunları yaşanmaya başladı. Kullanıcılar, Discord çöktü mü? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 02:43
Discord çöktü mü? 21 Nisan Görünüşe göre bağlantı sorunu yaşıyoruz... hatası
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Son zamanların popüler iletişim uygulamalarından bir tanesi olan Discord’a bağlantı sıkıntısı merak edilmeye başlandı. Ağırlıklı olarak oyun oynayan insanların iletişim için kullandığı Discord’da yaşanan bağlantı sorunlarının neden kaynaklandığı araştırılıyor.

21 Nisan Discord çöktü mü?

Discord üzerinde yaşanan bağlantı sorunu araştırılmaya devam ederken pek çok kişi ‘Görünüşe göre bağlantı sorunu yaşıyoruzhatası alıyor. Discord sunucuları üzerinde aynı zamanda ‘1 sunucu daha geçici bir kesilmeden dolayı kullanım dışı’ hatası alınırken firma tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 02:43
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Doscord21 Nisan2021Görünüşe Göre Bağlantı Sorunu YaşıyoruzHataçöktü
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