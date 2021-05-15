Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?

Bim marketlerden temin edilen bu televizyon hakkında birçok kullanıcıdan yorum gelmektedir. Onlardan birisi de şöyledir; televizyonu bir süredir kullanıyorum ve gözlemliyorum. Bunun sonucunda ise kendi görüşlerimi belirtmek istedim. Televizyonu almadan önce gerekli videolara izleyerek ön bilgiye sahip oldum. Videoya da buradan ulaşabilirsiniz.

Görüntü kalitesi

Birçok araştırmalarda görüldüğü üzere yorumlarda marka hakkında olumsuzluk yer almaktadır. Her ürün de kusurlar bulunur deneyimleyip görmek en güzeli. Smart özelliği olamayan Dijitsu TV görüntü kalitesi açısından beklentilerin üzerinde bir seviyede yer alıyor. Adı çok duyulmamış bu markanın görüntü kalitesi açısından değerlendirme yapılırsa yüksek bir puan alır.

Malzeme kalitesi

Kanal geçişleri

Televizyonlar bakıldığında anlaşılmasa bile dokunulduğunda ekran ve arka kısmının kalitesi kendini ele veriri. Dijitsu markalı televizyonda da kaliteli denilemez şekilde gözlenmektedir. Fakat arka kısmına göre ekranın kalitesi fazla denilebilir. Fiyatı açısından uygun olan bu televizyonda her şeyin en kalitelisi olması da beklenemez.

Her televizyon kullanıcısının beklentisi olan bu kanal geçişleri herkes tarafından aranan özellik. Uydu alıcısı kullanılmadığı sürece bu kanal geçişlerinde hızlılık çok fazla söz konusu olmuyor. Dijitsu markalı televizyonda ise bu özellik fazlasıyla sevildi. Beklentiden fazla olan bu kanal geçişleri HD kanallarda 1-2 sn aralığında süre ile geçip yapılıyor.

Servis kalitesi

Her ilde farklılık gösterecek bu servis şubeleri için gerekli olan telefon iletişimi de önemlidir. Erzurum da yer alan şubeler için ise ilginin ve sorun çözümleri için fazlasıyla iyi denilebilecek derecede.

Dijitsu nerenin markası?

Herkes tarafından merak edilen bu markanın da üretici çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Türkiye’nin yeni markası olan bu Dijitsu İstanbul merkezden çıkan bir markadır. Birçok elektronik eşyası bulunan bu markanın beyaz eşyalarda da kendini göstermektedir. Üretim aşamasından stok durumu fazlalık olduğu için her talebe geri dönüş sağlanabilir durumda. Dijitsu markasının ürünlerinin satış yapılan yerler ise; Bim, A101, ŞOK, Teknosa gibi birçok mağaza da yer almaktadır.