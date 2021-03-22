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Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç

Bir şirket tarafından verilen ilanda dijital detoks yapacak kişiler arandığı bildirildi. İlanda, 24 saat süre boyunca TV, akıllı saat ve telefon gibi hiçbir dijital ortama bakmayacak olan kişiler bu sürenin sonunda 17 bin TL'den fazla bir ücret alacaklar.

22 Mart 2021 Pazartesi 11:16
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
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Ekran bağımlılığından kurtulmak amacıyla ABD'de başlatılan bir araştırmada özellikle genç kesimin günde sadece eğlenmek için ekranların başında 7 saat geçirdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ABD merkezli bir şirket ilan vererek dijital detoks yapacak kişiler aradığını duyurdu. Reviews.org ismindeki bu şirketin ise 24 saat için ciddi bir para ödeyeceği belirtildi.

Şirket tarafından verilen ilanla ilgili yapılan açıklamada, TV'den akıllı saate ve cep telefonu kadar tüm cihazların bir günlüğüne kullanmayı bırakarak para kazanılacağı belirtilirken ekran yasağının kapsamının oldukça geniş olduğu da aktarıldı.

Akıllı telefonların yanı sıra oyun konsolu, bilgisayar ve akıllı ev cihazlarının da 24 saatlik detoks kapsamında olduğu belirtilen ilanda ön başvuruyu geçenlere de 200 dolarlı bir hayatta kalma seti verileceği aktarıldı. Şirket ilanında dijital detoksa katılan ve 24 saati başarıyla tamamlayan kişilere ise 2400 dolar para ödeneceğini aktardı.

Başvuruların 26 Mart tarihine kadar açık olduğu ilana Türkiye'den kimse katılamayacak.



Son Güncelleme: 22.03.2021 11:16
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