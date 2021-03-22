Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç

Ekran bağımlılığından kurtulmak amacıyla ABD'de başlatılan bir araştırmada özellikle genç kesimin günde sadece eğlenmek için ekranların başında 7 saat geçirdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ABD merkezli bir şirket ilan vererek dijital detoks yapacak kişiler aradığını duyurdu. Reviews.org ismindeki bu şirketin ise 24 saat için ciddi bir para ödeyeceği belirtildi.

Şirket tarafından verilen ilanla ilgili yapılan açıklamada, TV'den akıllı saate ve cep telefonu kadar tüm cihazların bir günlüğüne kullanmayı bırakarak para kazanılacağı belirtilirken ekran yasağının kapsamının oldukça geniş olduğu da aktarıldı.

Akıllı telefonların yanı sıra oyun konsolu, bilgisayar ve akıllı ev cihazlarının da 24 saatlik detoks kapsamında olduğu belirtilen ilanda ön başvuruyu geçenlere de 200 dolarlı bir hayatta kalma seti verileceği aktarıldı. Şirket ilanında dijital detoksa katılan ve 24 saati başarıyla tamamlayan kişilere ise 2400 dolar para ödeneceğini aktardı.

Başvuruların 26 Mart tarihine kadar açık olduğu ilana Türkiye'den kimse katılamayacak.