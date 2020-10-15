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Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!

Dünyaca ünlü Çinli marka Xiaomi’nin yeni cihazı Redmi Note 10’un bilgileri piyasaya sızdırıldı. Teknoloji meraklıları yeni cihazla ilgili ayrıntıları merakla araştırmaya başladılar…

15 Ekim 2020 Perşembe 03:58
Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!
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Dünyanın en önemli teknoloji firmaları arasında yer alan Xiaomi yeni cihazlarını üretmeye ve tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Redmi serisi kapsamında yeni bir cihaz daha çıkarmaya hazırlanan dev firma bu ürün ile müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor. Şimdiye kadar çok önemli bilgilerin duyurulmadığı cihazla ilgili elde edilen küçük ipuçları bile bizlerin kafasında bir fikir oluşturmaya yetiyor.

Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri Sızdırıldı


Daha önceden elde edilen bilgilere göre Redmi Note 10 cihazında Qualcomm tarafından ortaya konan Snapdragon 732G yonga setinin kullanılacağı belirtilmişti. Son olarak ortaya atılan iddialara göre bunun Dimensity işlemci ile değiştirilebileceği söyleniyor. Yapılan tahminlere göre ise cihazın bir üst modeli olan Redmi Note 10 Pro’da ise Snapdragon 765G işlemcisinin kullanılacak. Bu iki modelin en çok dikkat toplayan özelliği ise ekran tazeleme oranının 120 Hz olması…

Xiaomi’nin pek çok cihazında fiyat performans özelliğinin görülmesinden kaynaklı olarak bu cihazın da bu özelliği ile ön plana çıkacağı düşünülüyor. Sızdırılan bilgilere göre cihaz 150 dolar fiyat üzerinden satışa sunulacak. Pro modeli için ise şimdiye dek fiyat konusunda yapılmış bir açıklama bulunmuyor.



Son Güncelleme: 15.10.2020 03:58
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