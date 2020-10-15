Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!

Dünyanın en önemli teknoloji firmaları arasında yer alan Xiaomi yeni cihazlarını üretmeye ve tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Redmi serisi kapsamında yeni bir cihaz daha çıkarmaya hazırlanan dev firma bu ürün ile müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor. Şimdiye kadar çok önemli bilgilerin duyurulmadığı cihazla ilgili elde edilen küçük ipuçları bile bizlerin kafasında bir fikir oluşturmaya yetiyor.
Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri Sızdırıldı
Xiaomi’nin pek çok cihazında fiyat performans özelliğinin görülmesinden kaynaklı olarak bu cihazın da bu özelliği ile ön plana çıkacağı düşünülüyor. Sızdırılan bilgilere göre cihaz 150 dolar fiyat üzerinden satışa sunulacak. Pro modeli için ise şimdiye dek fiyat konusunda yapılmış bir açıklama bulunmuyor.