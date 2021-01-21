Dev firma LG'nin akıllı telefon piyasasından çekileceği iddia edildi!

Güney Kore merkezli teknoloji firması LG’nin telefon pazarından çıkmayı planladığına yönelik iddialar ortaya konuyor. Çıkardığı bazı modeller ile en çok ilgi gören markalardan biri haline gelen LG’nin son dönem içinde telefon satışlarında düşüş meydana geldiği ifade ediliyor. Son 5 sene içinde telefon pazarında 4.5 milyar dolar zarar ettiğini açıklayan dev firmadan telefon pazarından çekilmek yönünde bir adım beklenmeye başladı.

Dev firma LG’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Küresel pazarda, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere mobil birimdeki rekabet daha da acımasız hale geldi. LG Electronics, mevcut ve gelecekteki rekabet gücünü göz önünde bulundurarak, cep telefonu birimimiz hakkında en iyi kararı vermemiz gereken noktaya geldiğimize inanıyoruz”

LG’nin yaptığı bu açıklama telefon pazarından çıkılacağına yönelik yorumların yapılmasına neden oldu.

Araştırma firması olan Counterpoint’in yaptığı açıklamaya göre LG, 2013’ün ilk çeyreğinde üçüncü sırada olmasına karşın 2020’nin aynı döneminde akıllı telefon pazarında ilk 7’ye bile giremedi.

Diğer bir iddiaya göre ise LG’nin akıllı telefon bölümü Vietnam merkezli bir firma olan VinGroup’a satmayı planladığı öne sürülüyor.