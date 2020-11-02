Deprem anında hayat kurtaran uygulamalar

İzmir Seferihisar merkezli deprem sonrasında yurt genelinde büyük bir üzüntü yaşandı. 91 kişinin hayatını kaybettiği depremden sonra kullanıcılar deprem uygulamalarını merakla araştırıyor. Deprem sırasında hatların kesilmesi, intenetin çalışmaması gibi durumları yaşamak istemeyen vatandaşlar deprem uygulamalarını indiriyor.

Depremde hayat kurtaran uygulamalar

First Aid

Kızılhaç ve Kızılay Denekleri Federasyonu’nun hazırladığı uygulama sayesinde yaralanma durumuna bağlı olarak hangi ilk yardım metodunu uygulamanız gerektiği anlatılmaktadır. Bununla birlikte acil durumlar karşısında hangi hazırlıkları yapmanız gerektiğine dair bilgiler de içerisinde yer alıyor.

112 Acil yardım butonu

Bridgefy

Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ‘’112 Acil Yardım Butonu’’ uygulaması ile bulunduğunuz lokasyona ambulans çağırabilirsiniz. Adresi bilmiyorsanız veya sesli olarak iletebilecek durumda değilseniz uygulamayla hayat kurtarabilirsiniz.

Android ve IOS’ta kullanılabilen ve Bluetoot’tan mesaj gönderebilmek için ağ oluşturan mesajlaşma uygulaması Bridgefy, geçtiğimiz gülerde deprem sonrasında hatların kesilmesi ve sorunun uzun süre devam etmesi nedeniyle depremden yalnızca bir gün sonra indirme rekoru kırdı.

Uygulamayla bluetooth üzerinden bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanılır ve böylelikle bütün cihazlar baz istasyonu görevi görür. Uygulamayı ne kadar çok kişi kullanırsa erişim ağı o kadar genişlemektedir.

Life360

Ailenizin, arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin canlı konumunu takip edebilmek için kullanabileceğiniz bu uygulamayla gruptaki kişilerin nerede olduğunu, en son nerede görüldüğünü ve şarj durumunu görüntüleyebilirsiniz.