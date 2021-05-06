İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Denizbank Mobil neden açılmıyor?

Denizbank Türkiye'de en çok tercih edilen bankalardan biri. Fakat Denizbank Mobil uygulamasına bugün erişemeyen kullanıcılar, şikayetlerini dile getirdi. Denizbank Mobil uygulaması 06.05.2021 tarihi itibari ile kullanıma kapandı. Peki sorun ne? Denizbank Mobil uygulamasına erişemeyen kullanıcılar, sosyal medya üzerinden şikayetlerini paylaştı. Uygulama neden kullanılamıyor? Sorun ne? Tüm detaylar haberimizde..

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:42
Denizbank Mobil neden açılmıyor?
Takip Et:

Denizbank Mobil uygulaması neden kullanılamıyor? 

Denizbank Mobil açılamıyor. 6 Mayıs 2021 Denizbank sorunu giderildi mi? Denizbank Mobil kullanan kişiler, 6 Mayıs Perşembe günü uygulamaya erişim sağlayamadıklarını fark ettiler. Giriş yapmak istedikleri zaman uyarı aldılar. Bu konuda sosyal medya üzerinden şikayet paylaşımı yapmaya başladılar. Arama motorlarında en fazla aranan kelimelerden biri de Denizbank Mobil oldu. Peki uygulama neden kullanılamıyor? Sorun ne zaman düzelecek?

Uygulama sorunu çözüldü mü? 

Denizbank Mobil uygulamasında oluşan sorun ile ilgili yetkililerden her hangi bir açıklama gelmedi. Fakat girişlerin yoğunluktan ya da bakımdan dolayı olabileceği düşünülüyor. Şu anda ise birden fazla kişi uygulamaya erişim sağlayabildiğini söylüyor, yani sorun çözülmüş olabilir. 




Son Güncelleme: 06.05.2021 16:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DenizbankMobil Uygulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stonefly oyunu ne zaman çıkacak? Stonefly çıkış tarihi
Stonefly oyunu ne zaman çıkacak? Stonefly çıkış tarihi
PUBG Mobile Mayıs 2021 bedava UC kodları
PUBG Mobile Mayıs 2021 bedava UC kodları
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Bim ürünlerinden Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Bim ürünlerinden Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
BİM market indirimli Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
BİM market indirimli Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
A101 ürünlerinden Huawei band 4 özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
A101 ürünlerinden Huawei band 4 özellikleri neler? Alanlar memnun mu?

Popüler Haberler

Denizbank Mobil neden açılmıyor?
Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır?
Girl From Nowhere dizi oyuncuları ve konusu
Gemi kaptanları nikah kıyabilir mi, nasıl kıyabilir?
PTT adıma para yatmış mı? PTT kurum ödemeleri sorgulama
2021 Bekçi alımı olacak mı ne zaman alım yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları
Kanal D yeni dizisi Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncuları
Sokağa çıkma yasağında bankamatiğe gidilir mi?
Masumiyet ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 4 Mayıs 2021 Salı
EXXEN yeni dizisi Olağan Şüpheliler dizi oyuncuları ve dizi konusu
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2021
Cuma hutbesi 7 Mayıs 2021 konusu; Kadir Gecesi
Survivor 2021 yeni takımlar: Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?
Seda Sayan yeni villası ne kadar?
Deniz Gezmiş ne zaman asıldı, hangi iktidar döneminde? Deniz Gezmiş idam oylaması
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? KVK ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Game of Thrones House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? HOD'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı
Masumiyet dizisi final mi yapacak, dizi bitiyor mu? Fox TV Masumiyet dizisinden kötü haber!
19 Mayıs'ta sokağa çıkmak yasak mı? 19 Mayıs’ta yasaklar devam edecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.