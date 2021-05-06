Denizbank Mobil neden açılmıyor?

Denizbank Mobil uygulaması neden kullanılamıyor?

Denizbank Mobil açılamıyor. 6 Mayıs 2021 Denizbank sorunu giderildi mi? Denizbank Mobil kullanan kişiler, 6 Mayıs Perşembe günü uygulamaya erişim sağlayamadıklarını fark ettiler. Giriş yapmak istedikleri zaman uyarı aldılar. Bu konuda sosyal medya üzerinden şikayet paylaşımı yapmaya başladılar. Arama motorlarında en fazla aranan kelimelerden biri de Denizbank Mobil oldu. Peki uygulama neden kullanılamıyor? Sorun ne zaman düzelecek?

Uygulama sorunu çözüldü mü?

Denizbank Mobil uygulamasında oluşan sorun ile ilgili yetkililerden her hangi bir açıklama gelmedi. Fakat girişlerin yoğunluktan ya da bakımdan dolayı olabileceği düşünülüyor. Şu anda ise birden fazla kişi uygulamaya erişim sağlayabildiğini söylüyor, yani sorun çözülmüş olabilir.