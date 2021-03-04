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Deep Nostalgia uygulaması nasıl kullanılır?

Deep Nostalgia adlı uygulama sosyal medyada gözde uygulamalar arasına girmeye başladı. Fotoğrafları canlandıran bu uygulamanın nasıl kullanıldığı ise merak konusu oldu. İşte uygulama ile alakalı detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 17:39
Deep Nostalgia uygulaması nasıl kullanılır?
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Deep Nostalgia adlı bu uygulama aile ağacı oluşturabilmektedir. Bu uygulama yeni geliştirilen bir uygulamadır. Uygulama aracılığı ile fotoğraflar canlanıyor, göz, kaş, ağız hareketleri yapabiliyor ve gerçekmişçesine bir hava veriyor. Bu uygulama genel olarak kişilerin atalarını ve ölmüş kişilerin fotoğrafını canlandırıyor.

Fotoğrafa hareket veren bu işlem ücretsiz yapılmaktadır. Uygulamayı geliştiren İsrailli şirket bu uygulamanın kötüye kullanılmasını engellemek için ses özelliğini koymamaya karar vermiş. Uygulamayı geliştiren şirketi bu uygulamayı bazı insanların güzel bazı insanların ise korkucu bulabileceğini açıklarken uygulamanın nostaljik bir amacının olduğunu dile getirdi.

Deep Nostalgia uygulamasını kullanma

Öncelikle ilgili uygulamaya girerek “fotoğraf yükle” seçeneği ile istediğiniz fotoğrafı eklemelisiniz. Daha sonra sistem algıladığı yüze hareketler vermektedir. Fotoğrafların videoya çevrilmesi için siteye üye olunması gerekmektedir. Üyelik işlemi ücretsiz ancak 15 kullanımdan sonra site ücret talep etmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için intenet sitesinin yanı sıra Apple Store, Google Play Store gibi uygulama indirme araçları ile de yapabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 17:39
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Anahtar Kelimeler:
DeepNostalgiaFotoğrafUygulama
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