Deep Nostalgia uygulaması nasıl kullanılır?

Deep Nostalgia adlı bu uygulama aile ağacı oluşturabilmektedir. Bu uygulama yeni geliştirilen bir uygulamadır. Uygulama aracılığı ile fotoğraflar canlanıyor, göz, kaş, ağız hareketleri yapabiliyor ve gerçekmişçesine bir hava veriyor. Bu uygulama genel olarak kişilerin atalarını ve ölmüş kişilerin fotoğrafını canlandırıyor.
Fotoğrafa hareket veren bu işlem ücretsiz yapılmaktadır. Uygulamayı geliştiren İsrailli şirket bu uygulamanın kötüye kullanılmasını engellemek için ses özelliğini koymamaya karar vermiş. Uygulamayı geliştiren şirketi bu uygulamayı bazı insanların güzel bazı insanların ise korkucu bulabileceğini açıklarken uygulamanın nostaljik bir amacının olduğunu dile getirdi.
Deep Nostalgia uygulamasını kullanma