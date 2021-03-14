Deep Nostalgia Resim canlandırma uygulaması nedir? Fotoğraf canlandırma programı Myheritage uygulaması ücretli mi? Myheritage indirme rehberi

Herkes tarafından merak konusu olan uygulama Deep Nostalgia fotoğraf canlandırma programı teknoloji severler tarafından nasıl kullanıldığı ve hakkındaki detaylar araştırılıyor. Son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken uygulama Deep Nostalgia fotoğraf canlandırma uygulaması ya da eski fotoğrafları hareketlendirme uygulaması ile ilgili detaylar merak ediliyor. Genellikle yakınlarını kaybeden kişiler tarafından eski fotoğrafları canlandırarak nostalji yapmaya yarayan Deep Nostalgia uygulamasının ne olduğu ve nasıl fotoğrafları hareketlendirdiği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Deep Nostalgia uygulaması ne işe yarar?

Sosyal medya uygulamalarında son günlerde trendler arasında yer alan Deep Nostalgia uygulaması, eski ve yeni resimlerdeki kişilerin, göz kaş ve ağız kısımlarını hareketlendirerek fotoğraftaki kişinin konuşuyormuş gibi bir his vermesine yarayan bir uygulamadır. Bir nevi resim canlandırma uygulaması olan Deep Nostalgia uygulaması eski fotoğrafların hareketli olmasını sağlamaktadır.

Deep Nostalgia programı nasıl kullanılır?

Deep Nostalgia, MyHeritage tarafından hazırlanan önceden kaydedilmiş sürücü videolarını kullanıyor. Bu videolar, animasyondaki hareketleri yönlendiriyor ve gerçek insan hareketlerinin dizilerinden oluşuyor. Bir fotoğrafta birden fazla yüz için işlem yapılabiliyor. MyHeritage Fotoğraf Geliştirici'den geçirilen fotoğraflara uygun en iyi sürücü seçiliyor, sonra her bir yüzü gülümsetip göz kırptıran ve hareket ettiren kısa video animasyonu üretiliyor.

Deep Nostalgia uygulaması ücretli mi?

MyHeritage web sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde temin edilebilen bu uygulamayla fotoğraflardaki yüzlerin belirlenerek onlara gerçek bir şekilde mimik ve hareketler katan bu uygulama, fotoğrafların canlanmasını yani hareketlenmesini sağlamaktadır. Aynı anda birden fazla yüzü algılama özelliğine sahip olan Deep Nostalgia, ücretsiz bir şekilde kullanılabilen bir uygulamadır. Fakat bu uygulamayı indirip kullanabilmek için siteden üyelik yapılması gereklidir.