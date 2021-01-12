Dedi nasıl indirilir, nasıl kullanılır? Dedi uygulaması sahibi kim?

Whatsapp uygulamasının gizlilik politikasında değişikliğe gitmesiyle birlikte milyonlarca kullanıcı farklı mesajlaşma uygulamalarına yönelmeye başladı. Kullanıcıların yöneldiği uygulamalardan bir tanesi de “DEDİ” uygulaması olarak görüldü. İntenet üzerinde “DEDİ” uygulaması hakkındaki ayrıntılar ve uygulamanın nasıl indirilebileceği araştırılmaya başlandı.

DEDİ uygulaması nedir?

DEDİ uygulaması Whatsapp tarafından güncellenen yeni gizlilik politikası sonrasında en çok indirilen mesajlaşma uygulamalarından biri olarak karşımıza çıktı. Yerli bir uygulama olan DEDİ uygulaması Bilgi Teknolojileri ve İntenet Güvenliği Deneği tarafından geliştirilerek ortaya konan bir uygulama olmakla birlikte akıllı telefonlar üzerinden her operatör kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor.

DEDİ Güvenli Haberleşme Uygulaması, Android ve diğer akıllı telefonlarda ücretsiz bir şekilde kullanılabilmektedir. Uygulamanın kullanılabilmesi için yalnızca intenet bağlantısına sahip olunması gerekmektedir.

DEDİ uygulamasının sahibi kimdir?

DEDİ uygulaması, Bilgi Teknolojileri ve İntenet Güvenliği Deneği tarafından ortaya konmuştur. Android ve İOS işletim sistemli tüm telefonlarda kullanılabilen uygulama sayesinde diğer kullanıcılarla mesajlaşma, sesli sohbet ve görüntülü sohbet gerçekleştirilebilmektedir.

DEDİ uygulaması nasıl indirilir?

DEDİ uygulamasının mobil cihazlara indirilebilmesi için Android işletim sistemli cihazlarda Google Play Store ve İOS işletim sistemine sahip cihazlarda ise AppStore kullanılmaktadır. Bu dijital marketler üzerinden indirilebilmektedir. DEDİ uygulamasının resmi intenet adresine erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.