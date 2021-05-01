Dacia yeni logosu nasıl? Dacia yeni logosu tanıtıldı

Dacia yeni logosuyla gündeme bomba gibi düştü. Logo değiştirilme konusunda otomobil markaları pek olumlu bakmasada bu durum 2019 yılında değişti. Markalar logo konusunda yarıştı.

Logo değiştirme nedeni ise diğer markalar neden değiştirdiyse o da ondan ötürü değiştiriyor. Bu yüzden aralarında bir tasarım yarışı da başladı.

Eski logoların yerini yeni tasarımlar kapladı. Diğer markalardan da öbürünü görerek logo değiştirme yoluna gidiyor. özellikle son zamanlarda hibrit ve elektrikli otomobillerde artış yaşanmaya başladı.

Marka ismine yakın olan bir tasarım yapılacağı için çokta sürpriz olmayacak bir logo olacağı kesinleşti.

Araçlarındaki tasarım söz konusu olarak yeni logodan o şekilde esinlenecek ve oluşturulacak.

Yeni logo için 2022 yılını bekleyerek göreceğiz. Tabiki logosunu hangi araçta kullanacağı da çok önemli o da sürpriz olacak.