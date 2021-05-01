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Dacia yeni logosu nasıl? Dacia yeni logosu tanıtıldı

Otomobil markalarının önde gelen isimlerinden Dacia, yeni logosu ile gündeme geldi. Otomobil markalarında logo değiştirmeye pek sıcak bakılmasada Dacia yeni logosunu tanıttı. Neredeyse 40-50 sene aynı logoyu kullanan markalar var. Hep birlikte Dacia'nın yeni logosuna göz atalım..

01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:42
Dacia yeni logosu nasıl? Dacia yeni logosu tanıtıldı
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Dacia yeni logosuyla gündeme bomba gibi düştü. Logo değiştirilme konusunda otomobil markaları pek olumlu bakmasada bu durum 2019 yılında değişti. Markalar logo konusunda yarıştı. 

Logo değiştirme nedeni ise diğer markalar neden değiştirdiyse o da ondan ötürü değiştiriyor. Bu yüzden aralarında bir tasarım yarışı da başladı. 

Eski logoların yerini yeni tasarımlar kapladı. Diğer markalardan da öbürünü görerek logo değiştirme yoluna gidiyor. özellikle son zamanlarda hibrit ve elektrikli otomobillerde artış yaşanmaya başladı. 

Marka ismine yakın olan bir tasarım yapılacağı için çokta sürpriz olmayacak bir logo olacağı kesinleşti. 

Araçlarındaki tasarım söz konusu olarak yeni logodan o şekilde esinlenecek ve oluşturulacak.

Yeni logo için 2022 yılını bekleyerek göreceğiz. Tabiki logosunu hangi araçta kullanacağı da çok önemli o da sürpriz olacak.




Son Güncelleme: 01.05.2021 22:42
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Anahtar Kelimeler:
DaciaYeni LogoAraba Markası
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