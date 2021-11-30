Cynos virüs nedir? Milyonlarca telefona Cynos isimli bela virüs bulaştı!

Yaklaşık 2 senedir devam koronavirüs salgını insanların hayatlarını bir çok anlamda olumsuz olarak etkiledi. Gerçek hayatta insanların hayatını alt üst etkileyen bu virüs sonrası bir virüs haberi de dijital dünyadan geldi. Huawei’nin dijital alışveriş uygulaması AppGallery’de tespit edilen Cynos adı verilen bir virüsün milyonlarca akıllı telefona bulaştığı açıklandı. Bu haber sonrası insan Cynos virüsünün ne olduğunu öğrenmek için arama motorlarını yoğun bir şekilde meşgul ediyor. Peki Cynos virüs nedir?

Cynos Virüs Nedir?

Güvenlik araştırmacılarının yayınladığı rapora göre Rus ve Çinli hackerlar tarafından tasarlanan Cynos virüsü 190 oyunun içinde yer alıyor. Telefonun önemli bazı izinlerini geçmek için kullanıcıdan izin talep eden bu virüs izinlerin verilmesiyle birlikte aktif hale geliyor ve virüsün bulunduğu uygulamayı kullanan kişinin kimlik, rehber, banka, konum, mobil ağ gibi özel bilgilerini ele geçiriyor. Bu bilgilerin çalınması kişinin banka, SMS, sağlık bilgileri gibi hayati bilgilerin başka kişilerin eline geçmesi tehlikesini ortaya çıkarıyor.

Alınan son bilgilere göre Huawei, güvenlik uzmanlarının bu konuyu kendilerine bildirmesiyle birlikte harekete geçti ve söz konusu 190 uygulamayı AppGalery uygulaması üzerinden kaldırdı.