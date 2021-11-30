Cynos virüs nedir? Milyonlarca telefona Cynos isimli bela virüs bulaştı!

Yaklaşık 2 senedir devam koronavirüs salgını insanların hayatlarını bir çok anlamda olumsuz olarak etkiledi. Gerçek hayatta insanların hayatını alt üst etkileyen bu virüs sonrası bir virüs haberi de dijital dünyadan geldi. Huawei’nin dijital alışveriş uygulaması AppGallery’de tespit edilen Cynos adı verilen bir virüsün milyonlarca akıllı telefona bulaştığı açıklandı. Bu haber sonrası insan Cynos virüsünün ne olduğunu öğrenmek için arama motorlarını yoğun bir şekilde meşgul ediyor. Peki Cynos virüs nedir?
Cynos Virüs Nedir?
Alınan son bilgilere göre Huawei, güvenlik uzmanlarının bu konuyu kendilerine bildirmesiyle birlikte harekete geçti ve söz konusu 190 uygulamayı AppGalery uygulaması üzerinden kaldırdı.