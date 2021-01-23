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Cyberpunk 2077'nin ilk büyük yaması çıktı

Geçtiğimiz aylarda Cyberpunk 2077 oyunu bazı problemlerle yayınlamıştı. Oyunun yayınlanan ilk büyük yamasında hangi sorunlar giderildi?

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:37
Cyberpunk 2077'nin ilk büyük yaması çıktı
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CD Projekt Red, geçen ay Cyberpunk 2077'yi çıkarmıştı. Oyuna yönelik beklenti büyük olmasına rağmen oyun bir sürü sorunla yayınlandı. Oyunculardan büyük tepki gelince CD Projekt Red, iki büyük yamayı ocak ve şubat aylarında çıkaracağını duyurdu.

 

Oyuna ait ilk büyük yama birkaç saat önce yayınlandı. Yama konsolları, PC'leri ve Stadia'ları kapsıyor. Yamanın PC için boyutu 5.4 GB olarak yayınlandı. Gelecek olan bu iki büyük yama daha sonra yayınlanacak olan güncellemer için altyapı niteliğinde olacak. Yayınlanan bu yama performans sorunlarını ve hataları gideriyor. Açık dünya ve görevlere ait proplemlerin de düzeltilmesi sağlandı. Çoğu oyuncunun yaşadığı braindance sekansından çıkmamama sorununa da çözüm getirildi.

 

Oyunun PlayStaion 4'teki çökme problemleri de giderildi. Yine PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5'te çok fazla oyuncunun olduğu yerlerdeki perfomans optimizasyonları geliştirildi.



Son Güncelleme: 23.01.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077CyberpunkYama
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