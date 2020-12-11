Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ve Cyberpunk 2077 satış fiyatı

Oyun severlere müjde! Cyberpunk 2077 için artık ön siparişte bulunabilirsiniz. Popüler kültürle ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber çeşit çeşit oyunların çıkmasıyla beraber oyun sektörü kendi içerisinde bir pazar yaratmıştır. Ön siparişi açılan oyun için en düşük oranda önerilen sistem ihtiyaçları araştırılmakta. Geliştirilen teknolojisi ile yüksek grafik kartı kullanılması gerektiği açıklanmış olan Cyberpunk 2077 için son üretilen erkan kartlarınında yetersiz kaldığı bilinmektedir.

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED tarafından üretilmiştir. Ürünün çıkış tarihiyle ilgili sürekli değişiklikler yaşanmış olsa da ön siparişe açılan oyunun çıkış yaptığı tarih 10 aralıktır. Gamerlerin heyecanla beklediği oyunun çıkış tarihinde bir değişiklik yaşanmaz ise sahip oldukları sisteme göre cyberpunk 2077 i bilgisayarlarına yükleyebileceklerdir.

Oyun için oldukça büyük bir dünya oluşturuldu ve kapsamı oldukça geliştirilmiş ve yenilenmiş oyun için gamerlere rehber hazırladı. Oyuna özel olarak hazırlanan rehberde bölümü nasıl geçeceğinizden, mekanlar ile ilgili bilgilere kadar her bilgiye erişebiliyorsunuz.

Hazırlanan rehber özelliğinin standart sürüm fiyatı 24,99 dolar iken koleksiyoncu sürümü 39,99 dolar olarak satışa sunulacaktır.

Cyberpunk 2077 Fiyatı Ne Kadar?

Cyberpunk 2077 oyunun için istenilen fiyat; Epic Games Store: 249.00 TL Steam: 249.00 TL PlayStation Store: 459.00 TL Xbox Store: 468.00 TL GOG: 41.99 Dolar olarak belirlenmiştir.

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirmekte

İşletim Sistemi: Windows 7 or 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD önerilmekte

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirmekte

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon R9 Fury

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan