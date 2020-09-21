Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Game dünyasında merakla beklenen Cyberpunk 2077 oyununu The Witcher 3 Wild Hunt oyununun yaratıcıları hazırlarken, oyunun geliştiricileri Cyberpunk 2077 oyunu için yoğun mesai harcıyor.

ekibinin hazırladığı oyun uzun süredir beklenirken, oyun birkaç kere ertelenmişti. Son olarak oyunun Kasım ayında piyasaya sunulması beklenirken, oyun severler bilgisayar sistem gereksinimlerinin ne kadar olması gerektiğini merak ediyordu. CyberPunk 2077 oyunun sistem gereksinimleri açıklandı.

İşte oyun için istenen minimum gereksinimler;