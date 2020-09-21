Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Game dünyasında merakla beklenen Cyberpunk 2077 oyununu The Witcher 3 Wild Hunt oyununun yaratıcıları hazırlarken, oyunun geliştiricileri Cyberpunk 2077 oyunu için yoğun mesai harcıyor.
İşte oyun için istenen minimum gereksinimler;
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB HDD (SSD önerilir)
- Önerilen sistem gerekesinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon R9 Fury
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB SSD
Son Güncelleme: 21.09.2020 14:34