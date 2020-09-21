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Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Oyun severlerin merakla beklediği Cyberpunk 2077 oyunu Kasım ayında raflardaki yerini alacak. Merakla beklenen oyuncun sistem gereksinimleri belli oldu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:34
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri açıklandı
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Game dünyasında merakla beklenen Cyberpunk 2077 oyununu The Witcher 3 Wild Hunt oyununun yaratıcıları hazırlarken, oyunun geliştiricileri Cyberpunk 2077 oyunu için yoğun mesai harcıyor.


CD Project RED ekibinin hazırladığı oyun uzun süredir beklenirken, oyun birkaç kere ertelenmişti. Son olarak oyunun Kasım ayında piyasaya sunulması beklenirken, oyun severler bilgisayar sistem gereksinimlerinin ne kadar olması gerektiğini merak ediyordu. CyberPunk 2077 oyunun sistem gereksinimleri açıklandı.

İşte oyun için istenen minimum gereksinimler;

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 70 GB HDD (SSD önerilir)
  • Önerilen sistem gerekesinimleri
  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
  • Bellek: 12 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon R9 Fury
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 70 GB SSD


Son Güncelleme: 21.09.2020 14:34
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Anahtar Kelimeler:
CyberpunkCD Project RED
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